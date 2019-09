Bienkowska (Comisión Europea): "La Administración Pública no está para crear empleo"

La comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska, fue la encargada de inaugurar en Madrid el IV Foro Industrial organizado por elEconomista bajo el título Industria y digitalización. La comisaria explicó la importancia de dar un enfoque integrado a la política industrial europea, marcada por la digitalización y la inversión. En este contexto, la representante europea explicó que "hay un futuro brillante para la industria europea, tenemos la tecnología, tenemos la gente formada, tenemos el gran mercado único. Solo necesitamos unir estas cosas. La Administración Pública no se tiene que encargar de crear empleo en la Industria, sino que está aquí para escuchar y ayudar al sector", apuntó en el foro la encargada hasta ahora de los proyectos europeos relacionados con temas de empleo; crecimiento; inversión y competitividad, entre otros.

Así, la comisaria europea recordó que, desde que inició su mandato, su objetivo ha sido llegar a lograr esa visión integral de la industria europea. "Necesitábamos un nuevo enfoque, la política industrial trata muchas áreas: empieza con la digitalización, pero también necesita inversión y debe tener en cuenta las capacidades de los trabajadores". "Creo firmemente que la transformación digital de la industria no va a suponer un problema de pérdida de empleos, sino que los empleos van a ser completamente diferentes a los que hay ahora, por lo que necesitamos a gente formada", añadió.

Durante el VI Foro Industrial de elEconomista -que ha contado con el patrocinio de Ence, Ferrovial y KPMG-, la comisaria europea defendió que "reciclarse es muy importante si la Unión Europea quiere liderar la industria a nivel mundial". "Por esto, es fundamental romper las barreras entre industria, educación y formación", explica Bienkoswka. También, la comisaria europea hizo especial hincapié en la importancia de que este marco comunitario de la industria sea sostenible. "Todos sabemos cuáles son las transformaciones hacia una economía circular, pero sigue siendo uno de nuestros desafíos", añade.

Economía circular

En este sentido, la comisaria ha comentado una de las iniciativas que han puesto en marcha durante su mandato: la alianza contra el plástico. Dicho acuerdo tiene como objetivo primordial que, de aquí a 2025, en Europa se utilicen cada año diez millones de toneladas de plástico reciclado para fabricar nuevos productos.

Por ahora, "estamos en torno a cuatro toneladas y 100 empresas se han sumado a esta iniciativa, esperamos que esta cifra se incremente mucho en los próximos años", argumentó Bienkoswka.

Por otro lado, la comisaria europea también relató con orgullo otra de las iniciativas que han desarrollado durante su mandato: el fondo europeo del espacio exterior. Esta medida supone "un paso adelante muy grande en asuntos de seguridad europea y cooperación mediante el sector tecnológico, aeroespacial y de defensa", explicó. "Hemos preparado el caldo de cultivo adecuado para tener una política industrial europea a largo plazo. Tienen que ir juntos el mercado único digital y físico, también la preocupación por el planeta y por nuestros trabajos. Solo podemos tener una política industrial fuerte en Europa si los países ven esta dimensión como algo que nos une", concluyó.

Política de Defensa

Durante el turno de preguntas, la comisaria aseguró que le gustaría ser recordada -abandonará en breve su puesto- por la política de Defensa. "Es la primera vez que hemos hecho un esfuerzo común para unir fuerzas en materia de Defensa. Esto no había ocurrido en 60 años", apuntó. La comisaria quiso destacar también la política de la industria espacial. "No estamos explorando el espacio, pero ayudamos a las empresas con todos los datos disponibles para que mejoren la economía", añadió.

Entre las mayores decepciones sobre su mandato, la comisaria europea de Industria destacó sobre todo la imposibilidad de haber creado un mercado unico para los servicios en el continente. "Creía que lo podía hacer y me he dado de bruces contra una pared", llegó a decir la comisaria. "No es algo razonable. Tenemos en Europa más de 500.000 millones de consumidores y ya no tenemos fronteras para los bienes, pero sí para los servicios, que suponen el 75% de la cadena de valor de la industria", apuntó. "Esta situación hace que las empresas se queden en su ámbito nacional y no podamos competir con China o Estados Unidos. Lo intenté, pero al final las iniciativas se veían bloqueadas por el Consejo o no se aprobaban por el Parlamento", se quejó la comisaria, que apura sus últimos días en su puesto.

La polaca Elzbieta Bienkowska finalizó su intervención advirtiendo que ningún país en solitario "podrá hacer frente a las potencias como Estados Unidos o China en la revolución que estamos viviendo. Y no podemos perder tiempo en ponernos de acuerdo", dijo. "Agradezco a España siempre nos haya apoyado en este camino", aseguró.