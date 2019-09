El Gobierno no aclara si subirá las pensiones antes de las elecciones del 10-N

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo no ha consultado a la Abogacía del Estado sobre una posible revalorización de las pensiones antes de las elecciones del 10 de noviembre y, sin aclarar si se aprobará antes o después de los comicios, ha indicado que "hay tiempo" para subir las pensiones de forma que mantengan el poder adquisitivo en 2020.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Luis Planas, ha admitido que aprobar la subida del sueldo de los funcionarios antes de las elecciones tendría "carácter electoral".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha insistido en que el Gobierno tiene el propósito de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, después de que ayer el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, prometiese subir el SMI hasta el 60% del salario medio, las pensiones con el IPC y también el salario de los funcionarios, a pesar de admitir una "desaceleración y enfriamiento" de la economía.

Celáa: "El Gobierno siempre trabaja dentro de la legislación y hará lo propio de cara a la revalorización de las pensiones públicas en 2020"

"Confiamos en que este Gobierno pueda hacerlo, y desde luego lo tiene en sus propósitos", ha remarcado Celaá, quien ha indicado que el Ejecutivo "siempre trabaja dentro de la legislación" y hará lo propio de cara a la revalorización de las pensiones públicas en 2020.

Sin precisar de qué forma y la fecha aproximada de la aprobación de la revalorización, Celaá ha recordado que los comicios se celebrarán el 10 de noviembre y que "hay tiempo" para atender ese extremo. Lo que sí ha aclarado es que la Abogacía del Estado "no ha hecho ningún informe ni se les ha solicitado ningún informe" en relación al poder adquisitivo de las pensiones.

Celáa: "Mantenemos nuestro propósito de atender al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones"

"El día de las elecciones será el 10 de noviembre, hay tiempo para poder observar ese punto y trabajaremos dentro de la ley, pero mantenemos nuestro propósito de atender al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. No hay ninguna duda ni en la formación política (PSOE) ni en el Gobierno", ha agregado.

No obstante, fuentes gubernamentales han aclarado posteriormente que lo lógico es que no se apruebe la subida de las pensiones hasta después de las elecciones, ya que hacerlo antes comprometería mucho a un hipotético nuevo Ejecutivo distinto al de Pedro Sánchez, si bien reconocen que no han descartado totalmente la posibilidad de hacerlo antes de los comicios.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguró ayer, jueves, que confiaba en que se puedan aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el mes de febrero o marzo si el PSOE vuelve a ganar las elecciones y a conformar Gobierno, y aseveró que si es así, las pensiones subirán el próximo año más de un 0,25%.

Subida del sueldo de los funcionarios

De su lado, preguntado sobre la posible revalorización del sueldo de los funcionarios bajo un Gobierno en funciones, el ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones, Luis Planas, ha dicho que cualquier decisión antes del 10 de noviembre tendrá "carácter electoral".

"La voluntad del Gobierno es revalorizar los sueldos públicos de los funcionarios. Tal actuación se tiene que llevar a cabo respetando la ley y el Gobierno respeta y hace respetar la ley, y el Gobierno también tiene que hacerlo", ha dicho Planas, quien ha precisado que de estas palabras "no cabe deducir ninguna conclusión". "En el día y el momento se adoptará la decisión correspondiente", se ha limitado a indicar.