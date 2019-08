Nuevo lío en la adjudicación del Imserso: Mundosenior recurre y paraliza de nuevo el proceso

Mundosenior, la unión temporal de empresas (UTE) formada por Barceló y Globalia, ha presentado un recurso ante el Tribunal de Administración de Recursos Contractuales (TARC) por su exclusión de la adjudicación de uno de los tres lotes de los viajes del Imserso. El recurso paraliza el proceso de adjudicación, repitiéndose la situación de hace cuatro años, con sendos recursos presentados por parte de los mismos adjudicatarios.

Iberia, IAG7 y Alsa, y Mundosenior, formada por Halcón Viajes (Globalia) y Avoris (Barceló), se han vuelto a repartir los tres lotes del concurso durante las dos próximas temporadas, con opción de prórroga para otras dos más. Como novedad, Mundiplan y Mundosenior se intercambian los lotes respecto a la anterior adjudicación, al conseguir el de costa insular la primera y los de islas y turismo de interior, la segunda.

Mundosenior sostiene que no se le dio margen para subsanar algunas deficiencias subsanables de su oferta y "para cubrirse las espaldas si no llegara a un acuerdo con Mundiplan". Si Mundosenior no recurriera ahora, se encontraría en una situación de indefensión ante un posible recurso por parte de Mundiaplan que dispone para ello de un plazo más largo y se expondría, además, a una posible pérdida del lote de islas, teniendo en cuenta que la adjudicación aún no es definitiva. No obstante, la misma fuente ha asegurado a Efe que Mundosenior podría retirar su recurso si llegase a un acuerdo con Mundiplan.

Los hoteleros, "muy preocupados"

Los hoteleros están "muy preocupados por el devenir" que podría tener el recurso presentado por Mundosenior por la exclusión de su oferta en la adjudicación del concurso del Imserso del lote 1, lo que podría retrasar la venta de los viajes del Imserso.

Según ha indicado a Europa Press el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Molas, la presentación de este recurso no les "sorprende en absoluto" debido a las condiciones generales de la adjudicación de los lotes y "a la opinión de los adjudicatarios", lo que muestra el "malestar general del sector", incluidas agencias y otros actores.

Molas ha señalado que esperan que tanto el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como el Imserso encuentren soluciones a este problema de las adjudicatarias para que el programa pueda empezar a comercializarse en septiembre y a operar a partir del 15 de octubre. Los viajes del Imserso, de los que se benefician casi un millón de pensionistas, deben comenzar en la primera quincena de octubre y finalizan en el mes de junio de 2020. Participarán más de 300 hoteles de toda España con 900.000 plazas agrupadas en tres lotes (Canarias, Baleares y turismo de interior y procedencia europea)