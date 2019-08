Shock entre los argentinos ante la caída del peso: colas en los supermercados y recuerdos de la hiperinflación de 1989

Pedro Ylarri Buenos Aires

Los argentinos amanecieron ayer en shock y así parecían seguir hoy. Algunos, sorprendidos y exultantes, porque saben que el presidente Mauricio Macri tiene pocas posibilidades de ser reelecto y eso aliviaría sus penas económicas. Otros, porque no entienden cómo pudo haber vuelto el kirchnerismo con tanta fuerza. Todos, unos y otros, están igualmente preocupados: saben que nada será lo mismo desde los comicios del domingo.

Ayer la bolsa de Buenos Aires se derrumbó un 37,93% y la cotización del dólar saltó un 23%. Las acciones argentinas en Nueva York perdieron 60% su valor. Los argentinos, expertos en crisis, lo sabían desde temprano: hacían filas en casas de cambio y bancos para sacar su dinero o cambiar algo de dólares. Se preocuparon cuando prácticamente todas las webs de bancos dejaron de dar una cotización y de vender divisa estadounidense. El mercado también ha hecho saltar las señales de alarma y el riesgo de que Argentina entre en quiebra se ha disparado.

Los que no pueden comprar dólares van a los supermercados para hacer acopio de los alimentos que más pueden subir de precio

Los que no podían comprar dólares fueron a los supermercados. Compraban "todo lo que sube cuando sube dólar". Y eso, en Argentina, es prácticamente todo. La hiperinflación de 1989 todavía está latente en los más viejos, cuando, tras el triunfo electoral del peronista Carlos Menmen el valor del Austral, la divisa argentina en ese momento, cayó en picado. El resultado fue desolador: la hiperinfación provocó que el porcentaje de argentinos viviendo en la pobreza pasara del 25% al 47% en apenas 10 meses.

Pero más allá de estos reflejos, la economía entera se paralizó. Lo sabe Ernesto, quien fue a comprar un foco para su Peugeot que ya tiene varios años. "Me dijeron el precio y no lo podía creer: 7.500 pesos. Hasta el sábado, con ese monto uno se podía comprar un televisor. "Pero esa no era la mala noticia: el comerciante no me lo quería vender, no sabía cuánto saldría mañana y si iba a poder renovar el stock alguna vez".