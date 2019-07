Boris Johnson vence a Jeremy Hunt y será primer ministro del Reino Unido

Boris Johnson ha vencido a Jeremy Hunt en las primarias del Partido Conservador y será primer ministro del Reino Unido. Johnson, defensor de un Brexit rápido y sin la necesidad de llegar a un acuerdo con la UE, sustituirá mañana miércoles a Theresa May como primer ministro del Reino Unido. Johnson ha obtenido 92.153 votos frente a los 46.556 votos de su rival Jeremy Hunt.

El nuevo líder del Partido Conservador destaca por ser uno de los mayores valedores del Brexit, primando la salida del Reino Unido de la Unión Europea frente a la llegada de un acuerdo previo que minimizaría el impacto regulatorio y económico.

Aunque la campaña de Johnson no ha sido la mejor (a pesar de la abultada victoria) hay algo que el político conservador ha dejado muy claro: el Brexit va a llegar y cuanto antes mejor. El Brexit tendrá lugar el 31 de octubre, con o sin acuerdo. El problema es que no ha explicado qué va a hacer si Westminster se lo impide, especialmente después de que, la semana pasada, una rebelión que incluyó a ministros dificultase extremadamente las posibilidades de cerrar el Parlamento para forzar una ruptura no pactada.

Thomas Costerg y Luc Luyet, economistas de Pictet WM, explican en una nota que Johnson está dispuesto a aceptar una salida sin acuerdo si no consigue concesiones. "Quiere eliminar la disposición por la que algunos temen que el Reino Unido quede en la unión aduanera indefinidamente, si bien se trata de una línea roja para los europeos. El problema es que sin acuerdo la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte volverá automáticamente a controles de fronteras, incluyendo aranceles, IVA y controles de fitosanitarios. De ahí el temor a un diálogo de sordos hasta el 31 de octubre, cuando la opción por defecto sea una salida sin acuerdo".

La mayoría parlamentaria de Johnson tiene su apoyo en el partido Unionista Irlandés de Irlanda del Norte y cuanto más presiona al Parlamento mayor puede ser la respuesta de este, incluyendo tomar el control del Brexit resucitando alguna Ley o forzar a Johnson a la ampliación. Otra alternativa imaginativa sería un gobierno de unión nacional por la ampliación si Johnson resulta marginado.

"Así que nuestro escenario base, con 60% de probabilidad, es que haya otra ampliación del plazo del 31 de octubre, probablemente de varios meses, para renegociar el acuerdo o incluso renovar el Parlamento, hasta el punto de que unas nuevas elecciones serán necesarias para el siguiente capítulo del Brexit", comentan los analistas de Pictet WM.

En las últimas semanas, los 160.000 militantes "tories" votaron en unas primarias convocadas tras la dimisión el pasado 7 de junio de la todavía primera ministra, Theresa May.

Johnson, exministro de Exteriores, ha competido con el actual responsable de la diplomacia británica, Jeremy Hunt, si bien todo indica que este último tiene pocas posibilidades de ganar.

Así fue la carrera

Diez diputados "tories" se presentaron para la sucesión, pero Johnson y Hunt fueron los dos únicos que quedaron en la etapa final, una vez que los diputados conservadores celebraron una serie de votaciones para ir eliminando aspirantes.

El cambio de primer ministro se producirá mañana miércoles cuando May acuda al palacio de Buckingham para presentar formalmente su dimisión a la reina Isabel II y comunicarle que su partido tiene un nuevo líder.

Después, el nuevo 'premier' acudirá al palacio para celebrar la audiencia de rigor con la jefa de Estado, antes de trasladarse a la residencia de Downing Street para empezar a nombrar a sus ministros.

Durante la campaña interna "tory", Johnson ha dejado claro que cumplirá con la fecha del "brexit" del 31 de octubre, un proceso que calificó de "a todo o nada", lo que ha hecho temer sobre la posibilidad de que el país salga de la UE sin pacto alguno.

El exministro de Exteriores ha recalcado que el país puede salir del bloque europeo el 31 de octubre con un acuerdo si el país tiene "la voluntad y el espíritu" para hacerlo.

Hunt, por su parte, también ha insistido en que quiere cumplir con la nueva fecha de retirada, pero que estaría dispuesto a retrasarla si para finales del mes de septiembre hay perspectivas de algún tipo de acuerdo con el bloque europeo.