Boris Johnson se acerca a Downing Street y empieza la cascada de dimisiones en Reino Unido

Alan Duncan ha dimitido como secretario de Estado de la Oficina Exterior del Reino Unido ante la falta de acuerdo sobre el Brexit y la posibilidad de que Boris Johnson se convierta en el primer ministro de forma oficial este miércoles. Por otro lado, el ministro de Finanzas, Philip Hammond, aseguró el domingo que también dimitirá si Johnson llega a Downing Street.

Mañana martes se conocerá el nombre del que será nuevo primer ministro del Reino Unido. A las 17 horas ( 16 de España) de este lunes, la votación se cerrará en el concurso de liderazgo para suceder a Theresa May y el anuncio del resultado se realizará a las 11 de la mañana (10 de la mañana hora española) del martes. No obstante, la transferencia de poder se llevará a cabo el miércoles por la tarde.

Duncan, considerado como pro-europeo dentro del Gobierno conservador, habría dimitido, según publica la agencia Reuters. No obstante, esta podría ser sólo el primero de varios movimientos ante la presumible llegada de Johnson al poder (todavía tiene que derrotar a Jeremy Hunt en la votación final que tendrá lugar este martes).

Johnson es el mayor valedor de un Brexit sin acuerdo, un punto con el que no están de acuerdo algunos miembros del Gobierno actual, que pesa a defender la salida del Reino Unido de la Unión Europeo prefieren hacerlo con un acuerdo que suavice el impacto en la economía británica.

Por otro lado, Philip Hammond, todavía ministro de Finanzas y uno de los pesos pesados del Gobierno de Theresa May, ha señalado este domingo que "está seguro de que no me van a despedir porque voy a renunciar antes de que lleguemos a ese punto", explicaba Hammond al programa Andrew Marr de la BBC.

"Asumiendo que Boris Johnson se convierta en primer ministro, entiendo que sus condiciones para servir en su gobierno incluirían aceptar una salida sin acuerdo (UE) el 31 de octubre. Eso no es algo a lo que yo pueda adherirme".