La DGT impuso medio millón de multas por no tener la ITV en 2019: pero podrían aumentar este año

El año pasado la DGT impuso medio millón de multas a vehículos que no tienen la ITV en regla. Desde la patronal de estaciones de inspección técnica AECA-ITV consideran que podrían ser muchas más teniendo en cuenta que circulan seis millones de vehículos (4 de ellos turismos) sin tener la inspección al día. Eso supone el 20% del parque actualmente registrado en España. Tres son las vías que Tráfico dispone para sancionar a los vehículos que no han pasado por la ITV.

La primera es la acción de los propios agentes de la Agrupación de Tráfico que periódicamente hacen campañas para controlar el estado de los vehículos y, uno de los parámetros que se analizan, es la ITV en regla. Según Jorge Ordás, subdirector de Movilidad de la DGT, avanza que el 1,6% de los coches controlados han sido sancionados por este motivo.

La segunda son las 30 cámaras con lector de matrículas con las que cuenta Tráfico y que permiten conocer si el vehículo tiene pasada la ITV entre otras cosas. Desde AECA entienden que estas cámaras, que hacen controles aleatorios, podrían explotarse más, pues funcionan de forma automática y, por tanto, no exigen de un gran esfuerzo de la Dirección General.

La tercera vía, según señalan desde la patronal de ITV, son los propios radares usados para el control de velocidad. Los cinemómetros, además de detectar la velocidad, chequean la matricula, pero no en todos los casos. Igualmente, se podrían usar los radares bajo control de las policías locales y de los Mossos en Cataluña o la Ertzantza en Euskadi.

Reparo a sancionar

En opinión de Guillermo Magaz Pilar, director gerente de AECA-ITV, las autoridades tienen cierto reparo a sancionar por este tipo de sistemas, pues las bases de datos no son fiables. Así, podrían sancionar un coche que venga de pasar la ITV en ese momento, pero la base de datos no haya registrado todavía el cambio. Aunque serían muy pocos casos, las policías no quieren caer en ese riesgo.

Y es que, a pesar de que las ITV remiten a la DGT en tiempo real los coches que pasan en cada momento la inspección, los sistemas informáticos de Tráfico tardan un tiempo en registrar todos los datos. Y ese lapsus de tiempo es lo que echa para atrás a la hora de sancionar un coche que no ha sido controlado directamente por un agente.

No obstante, tanto la DGT como la FEMP (Federación de Municipios y Provincias) están trabajando en mejorar el sistema lo que podría desencadenar en un aumento del control sobre los vehículos que no tengan pasada la ITV y, en consecuencia, en el número de sanciones impuestas.

Renovación de los seguros

Por otro lado, habría otra forma de controlar a ese 20% de vehículos (6 millones) que circulan sin ITV, en opinión de Magaz. Las estaciones de Inspección de Vehículos tienen la obligación de pedir a los conductores que certifiquen que tienen el seguro del vehículo al día; sin embargo, esta obligación no es recíproca y, para sacar o renovar una póliza, que se solicita demostrar que se tiene la ITV en regla. De hacerse, se reduciría el número de coches que circulan con ""absentismo" de ITV, cómo dicen en el sector.