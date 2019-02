Leopoldo Satrustegui de Hyundai España: "Siempre que hemos tenido un Coche del Año ha sido un éxito de ventas"

Leopoldo 'Polo' Satrústegui, el director general de Hyundai Motor España, recoge hoy el premio Coche del Año 2019 por el Kona, el cuarto modelo de Hyundai que obtiene el galardón en España, tras el i30, el ix35 y el Tucson.

¿Qué supone ganar el Coche del Año, concretamente con el Kona?

Siempre que hemos obtenido el premio lo hemos notado mucho, tiene mucho valor. El Kona es el cuarto modelo con el que obtenemos el Coche del Año en España y todos han sido un éxito comercial. Primero fue el i30, luego ix35, el Tucson y esperamos que el Kona este año dará un subidón. Además, en este caso al tener una versión eléctrica da una imagen distinta a Hyundai.

Hyundai Kona, Coche del Año 2019 en España, en su versión eléctrica.

¿Qué motorizaciones han vendido del Kona?

El 90% de gasolina, otro 5% eléctrico y el otro 5% diésel. Pero su potencial es 20% eléctrico, 70% gasolina y un 10% diésel, aunque ahora lanzamos un nuevo híbrido que también le dará un nuevo empujón antes de final de año.

¿Se podría colocar como el coche más vendido de la marca este año?

Creo que el Tucson seguirá como modelo más vendido de Hyundai; al año pasado matriculamos unos 17.000 y 11.000 Kona. Los SUV compactos son los coches más demandado y el Tucson está muy bien posicionado dentro del segmento; de hecho, durante tres años ha sido el SUV más vendido en el canal de particulares. Le hemos renovado el año pasado y eso le ayudará.

Centrándonos en las matriculaciones. ¿Cómo ha arrancado el año Hyundai?

Hemos empezado bien, con un buen mes de enero, aunque notamos una desaceleración en el crecimiento en los últimos meses. Nuestras previsiones son crecer un 5% respecto al año pasado en un mercado que creemos que debería estar en positivo, en torno a un 2-3% de subida, que no es mucho si lo comparamos con el 7% del año pasado y el 10% del anterior. Pero ya sabíamos que el mercado, una vez llegado a los 1,3 millones, reduciría los crecimientos.

¿Por qué va a crecer Hyundai más que el mercado?

Tenemos una buena oferta de vehículos híbridos y eléctricos hacia donde se está moviendo la demanda. Hyundai está en un momento dulce que nos va a permitir seguir creciendo. Además, la apuesta que hemos hecho por las nuevas tecnologías más los nuevos lanzamientos, como el Tucson o el Kona, ha hecho que la percepción de Hyundai haya mejorado mucho y ya no se nos vea como una marca de precios como hace años. No sólo hemos demostrado que somos capaces de hacer coches de combustión de mucha calidad, sino que estamos liderando el cambio tecnológico a los coches híbridos, eléctricos e incluso de hidrógeno. Somos el único fabricante que ya vendemos un coche de hidrógeno.

Sin embargo, en contra, Hyundai es muy fuerte en el canal de particulares y este año apunta a que estará plano.

El mercado ya tiene un tamaño suficiente y ahora estamos en la posición de haber quien consigue las ventas del otro, quien consigue un pedazo de la tarta más grande. Los particulares cada vez demandan más híbridos, y contamos con nuestra oferta; con el Kona que ha sido elegido Coche del Año 2019 y con una red de concesionarios muy motivada. Y si cae más el canal de particulares, la idea es compensarlo con la venta a flotas, pues estamos muy bajos y tenemos margen y una oportunidad con nuestros híbridos. Hay muchas empresas que eligen los híbridos por eficiencia e imagen. Y tenemos el Ioniq, que es el híbrido más eficiente del mercado.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la estrategia de Hyundai?

Vamos a lanzar en seis años, hasta 25 versiones electrificadas, entre híbrido, híbrido enchufable, eléctrico y una tecnología de híbrido ligero, MyHibric, de 48 voltios cuya diferencia es que el motor eléctrico no mueve el coche, sino que ayuda al motor de combustión para reducir emisiones y consumo. Y esta tecnología, que ya está en el Tucson, también estará ahora en el i30 y en muchos otros modelos.

¿Qué percepción se tiene en los concesionarios de la actual actitud de los clientes?

Hay mucha confusión entre los clientes. Partamos de la base de que hay mucha antigüedad en el parque, de más de 12 años, y quieren cambiar de coche, pero se han lanzado tantos mensajes que no saben si quieren un gasolina, un híbrido, si un diésel, un eléctrico. Y la gente prefiere esperar a ver si se aclara, si hay un poco más de luz. Han perjudicado mucho los mensajes negativos que se han lanzado desde distintos sitios, como la ley de Baleares. Eso hace que el mercado no crezca a los ritmos de años pasados.

¿Hay que gente que demanda todavía diésel?

Cada vez menos. Tenemos dos modelos con peso en diésel, el Santa Fe, con un 70% de las ventas cuando hace poco era la totalidad, y el Tucson, que ya estamos en un 30% y venimos del 70%. Y las estimaciones es que cuando saquemos en este modelo la motorización híbrida, desaparezca el diésel. En el resto de modelos, esta motorización es anecdótica. En el i20 ya no lo ofrecemos, en el i30 tenemos un motor superficiente, pero nos ha bajado también, en el Kona lo tenemos, pero vendemos muy poquito... Es una tendencia imparable.

¿Cómo valora esa desaparición del diésel?

Es preocupante, porque es una tecnología muy desarrollada, con motores muy eficientes y, gracias a los esfuerzos realizados por los fabricantes, con emisiones muy bajas. Además, para cumplir con la reducción de las emisiones de CO2 es fundamental. Por tanto, estamos ante la tormenta perfecta, porque al bajar el diésel aumentan las emisiones de CO2, pero hay una obligación de reducirlas a 95 g en 2021, por lo que es necesario electrificar. Pero a la hora de electrificar, hay poca producción mundial de batería. No obstante, no creo que el diésel vaya a desaparecer; habrá un momento que se estanque porque habrá algún vehículo que se mueva mejor con este combustible. Y me gustaría que las distintas administraciones cambiasen su mensaje, diferenciando entre un diésel de hace diez años y uno actual que no tiene nada que ver.

Pero España es muy grande y las necesidades varían mucho...

Incluso en la zonas rurales, la gente ya no quiere un diésel, porque hay mucha inseguridad jurídica.

El año pasado hubo problemas de motorizaciones no diésel. ¿Es el caso de Hyundai?

No. El cambio al WLTP, que afectó a algunos fabricantes que llegaron tarde, a nosotros no. Somos muy rápidos, hemos bajado la producción de diésel y aumentado la gasolina, por lo que no hemos tenido problemas de producto ni de stock. De hecho, los últimos meses del pasado año fueron los mejores de nuestra historia, llegando a una cuota de mercado del 5,5% porque teníamos oferta.

De todas formas, es una exigencia tras otra. El WLTP, el nuevo Euro 6 y en 2021 los 95 gramos. ¿Hyundaí llegará a tiempo?

Estamos trabajando para conseguirlo y el camino es la electrificación, para que el mix cumpla, pues sólo con coches de combustible es imposible bajar de 95 g; se podría con los diésel, pero no con los gasolina.

Pero luego, los clientes quieren la tecnología que quieren.

Va a ser un reto complicado. Pero en positivo para los clientes, se va a democratizar mucho el eléctrico y el híbrido, porque va a crecer la demanda y una oferta mucho más competitiva. Pero ahora, son tecnologías caras.

Cómo marca coreana, ¿tienen problemas de baterías?

No, en principio no. Pero no sólo es un problema de baterías, sino de la propia producción. Hemos tenido un boom con el Kona a nivel mundial, y estamos intentando ponernos al día. Pero no tenemos un problema de baterías; los principales productores mundiales son coreanos y chinos.

En el caso de los eléctricos, ¿Hyundai tiene problemas de abastecimientos?

Tenemos menos eléctricos de los que nos gustaría, contaremos con unos 1.300 Kona eléctricos, espero que un poco más, y nuestro potencial ahora este en 2.500.

¿Podrían dejar de vender 1.000 Kona eléctricos este año?

Unos 500-700, porque ha ido mejorando mes a mes.

¿Cómo está Hyundai en ventas a particulares a través de renting?

Lanzamos el año pasado nuestro renting, Hyundai Personal, para el Ioniq y el Santa Fe, y este año lo ampliamos al resto de modelos. Todavía no tiene demasiada demanda entre nuestros clientes. A la vez, lanzamos nuestras ofertas de movilidad, paquetes que junto a la financiación se incorporan servicios en dos niveles. De alguna manera, compiten con el renting. Y nos hemos volcado mucho en promocionar estos paquetes de movilidad y vamos más lentos con la oferta de renting. Pero nuestro cliente sigue comprando de forma tradicional en un 80-85% de los casos. Los cambios de mentalidad llevan su tiempo.

Se habla mucho de que la gente joven ya no quiere coche, ¿ha dejado de ser una aspiración?

No lo creo. El carsharing es una solución para las grandes ciudades, pero la libertad que te da un coche no te lo dan otros medios de transporte. Y eso, la gente lo sigue valorando. El carsharing cada vez irá cogiendo más peso en las grandes ciudades, pero en otras zonas es complicado. El pago por uso en vez de la compra está muy bien, pero no es fácil de articularlo y no es barato.

España ha sido considerada la mejor filial de Hyundai del mundo. ¿A qué se debe?

Todos los años, Corea elige las subsidiarias dependiendo del volumen de ventas. En el grupo de 50.000 y 100.000 unidades, donde más filiales hay, hemos sido elegidos el año pasado como la mejor subsidiaria del mundo a nivel global, Premio Platinum a la Excelencia, que es el tercer año que lo conseguimos (2013 y 2016). Somos el país con mejor cuota de mercado, un 4,9%, entre los G5 europeos con diferencia, pues Europa tiene una cuota media 3,5%. Y un punto y medio de diferencia son muchos coches.

Gracias al Premio Platinum a la Excelencia, ¿le enviarán más Kona que a las otras filiales?

Sí. Estamos muy bien valorados, aunque no te dan los coches en función de lo que pidas. Hay un equipo que reparte los coches de forma equitativa, dependiendo de las peculiaridades de cada mercado. A Noruega le darán más electricos.

¿Por qué Hyundai no da 7 años de garantía como Kia?

Damos 5 años sin límite de kilometraje y Kia 7, pero con límite de kilometraje. Para una persona que use mucho el vehículo, le interesa más nuestra opción. Y nosotros hemos apostado por esto.

¿Tendrá Hyundai su propio carsharing?

A corto plazo, no tenemos pensado. El carsharing que se conoce está ideado para el coche eléctrico que pueda aparcar en cualquier sitio y, con la escasez de unidades de nuestros eléctricos que no nos permite cubrir la demanda, no tenemos pensado meternos en un carsharing.