La guía con las claves de Madrid Central: quién puede circular, zonas afectadas, multas, qué pasa con los diésel...

El Ayuntamiento de Madrid anunció este pasado lunes el retraso de la entrada en vigor de Madrid Central, la gran área de prioridad residencial (APR) que vetará el acceso a los vehículos de no residentes o autorizados al centro neurálgico de la capital. Al coincidir con el 'Black Friday', el Consistorio la pondrá en marcha, a falta de ratificación en el Pleno, el próximo 30 de noviembre, pero ¿en qué y a quién afectará? ¿Qué zonas comprenderá? ¿Qué pasa si tengo un coche diésel?

La siguiente guía básica resuelve estas y otras dudas sobre todo lo que debe conocer de las restricciones al automóvil privado que se harán realidad en poco más de un mes en Madrid:

¿Qué es Madrid Central y por qué se crea?

Madrid Central (MC) es una zona de bajas emisiones. Esta medida es la primera del 'Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático', desarrollado por el Cabildo madrileño con el objetivo de "reducir la contaminación atmosférica, contribuir a la prevención del cambio climático y definir estrategias de adaptación", amén de atenuar la contaminación acústica. Para ello favorecerá al peatón, la bicicleta y el transporte público, que ganarán en protagonismo y espacio también con la reforma de calles como Gran Vía o Atocha.

Según el Ayuntamiento, en sus 472 hectáreas se evitarán un 37% de los kilómetros recorridos actuales y un 40% de las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas nocivo que afecta a la salud y cuyos niveles incumplen la normativa de la Unión Europea desde 2010.

¿Qué áreas comprende?

Madrid Central engloba casi todo el distrito Centro, en el cual se encuentran los barrios de Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Sol. Cuando se implante Madrid Central, las cuatro áreas de prioridad residencial existentes en la actualidad (Letras, Cortes, Embajadores y Ópera) se integrarán en una nueva Zona de Bajas Emisiones.

El perímetro de Madrid Central estará formado por las calles Alberto Aguilera, Glorieta de Ruíz Jiménez, Carranza, Glorieta de Bilbao, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez, Génova, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, Plaza de Cánovas del Castillo, Paseo del Prado, Plaza del Emperador Carlos V, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Glorieta de Embajadores, Ronda de Toledo, Glorieta de la Puerta de Toledo, Ronda de Segovia, Cuesta de la Vega, Calle Mayor, Calle Bailén, Plaza de España (lateral continuación de la Cuesta de San Vicente), Calle Princesa y Calle Serrano Jover.

Estará permitida la libre circulación de vehículos en todas las calles que componen el perímetro que delimita el Área. Además, existen cinco excepciones en el interior:

- Calle Santa Cruz de Marcenado, entre Serrano Jover y Mártires de Alcalá.

- Calle Mártires de Alcalá, entre Santa Cruz de Marcenado y Alberto Aguilera

- Calle Ventura Rodríguez, de calle Princesa a calle Duque de Liria

- Calle Duque de Liria, de ventura Rodríguez a Princesa

- Avenida Gran Vía de San Francisco, Calle Bailén, Calle Algeciras, Cuesta Ramón

- ¿Cuándo entra en vigor?

Inicialmente, iba a estar activa el día 23 de noviembre, pero el Gobierno que lidera Manuela Carmena lo postergó este lunes hasta el día 30 de noviembre al coincidir con el 'Black Friday'.

¿Quién podrá acceder?

- Residentes (pero con etiqueta de la DGT desde 2025)

Las personas empadronadas en el distrito Centro podrán entrar al área con todos los vehículos (incluidos los vehículos industriales, motocicletas y ciclomotores) que dispongan en propiedad o en usufructo. No obstante, los empadronados tampoco podrán acceder con vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) -aquellos matriculados antes del año 2000 o los diésel de antes del 2006- a partir de 2025, coincidiendo con la restricción a los vehículos sin etiqueta, los más contaminantes, recogida en el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático, salvo que estén matriculados como vehículo histórico.

Sin embargo, circular no significa poder aparcar. Es decir, los vecinos de un determinado barrio se podrán mover con libertad por Madrid Central al unificarse las diversas APR, pero solo podrán estacionar en su barrio.

Por otra parte, turismos con autorización Cero Emisiones o 'ECO' de la DGT, autotaxis, servicios públicos esenciales (ambulancia, bomberos, Cuerpos de Seguridad, Protección Civil...) y comerciales, motocicletas -con condiciones expuestas más abajo-, grúas y bicicletas, quedan exentos.

¿Y si tengo un coche de 'renting' o 'leasing', o uso un automóvil de 'carsharing'?

Los vehículos en 'renting', 'leasing', retribución en especie o 'de sustitución' de personas empadronadas podrán acceder con pegatina B, C, ECO o CERO, siempre y cuando acrediten tal disposición.

Respecto al 'carsharing', seguirán la norma general, es decir, deberán tener etiqueta de la DGT y sólo podrán aparcar en el SER si es CERO (car2go, Zity, Emov, Wible) o ECO. Si son 'C' o 'B', solo podrán acceder si hacen uso de un aparcamiento durante su tiempo de estancia.

¿Afecta de forma diferente a los diésel?

No. El acceso a Madrid Central no está condicionado al tipo de combustible, sino que se determina en función de la categoría de la clasificación ambiental.

¿Puedo ir en taxi o Uber?

Sí. Los taxis y VTC también pueden circular por la zona Centro, independientemente de su distintivo ambiental siempre que estén en servicio. A partir de 2025, deberán ser CERO o ECO, tal y como apunta El Parking, la app para reservar y/o pagar una plaza en aparcamientos públicos o privados, actualmente en conversaciones con el Ayuntamiento sobre la regulación de estos.

¿Qué pasa si tengo mi garaje en el Centro o voy a un parking?

Cualquier titular de plaza de garaje particular ubicada en MC tendrá permiso de acceso con un vehículo para su estacionamiento en la misma, independientemente de la titularidad y distintivo del vehículo. La situación, eso sí, cambiará partir del año 2020, desde cuando no se permitirán los vehículos sin pegatina.

De igual forma, podrán acceder a MC todos los vehículos (independientemente sea turismo, motocicleta o industrial) con distintivo ambiental que estacionen en un aparcamiento ya sea de uso público o privado. El Parking señala que Madrid Central cuenta con un total de 70.

¿Si tengo moto me afecta?

A las personas empadronadas en el Distrito Centro se les permitirá el acceso de las motocicletas, ciclomotores y vehículos de 3 ruedas, con o sin pegatina hasta 2025. A partir de entonces, las más contaminantes no podrán transitar.

Las personas no empadronadas en el Distrito Centro podrán acceder y estacionar en MC con motocicletas, ciclomotores y vehículos de 3 ruedas cuya etiqueta sea B o C desde las 7:00 horas hasta las 22:00 horas. Fuera de ese horario, podrán acceder a MC siempre que aparquen en parking y garaje particular.

En cualesquiera de los casos, cuando tengan pegatina ECO o CERO emisiones, podrán acceder sin limitación horaria independientemente de quien sea el titular del mismo.

¿Y si quiero invitar a gente a mi casa?

Cada empadronado mayor de 16 años dispondrá de 20 invitaciones al mes para dar acceso a MC a vehículos de invitados. Estos vehículos invitados por los empadronados podrán acceder a MC y estacionar tanto en el SER (2 horas máximo) del barrio en cuestión como en un aparcamiento sin límite de tiempo. Los vehículos de invitados que no dispongan de distintivo ambiental no podrán acceder a partir de 2020.

¿Será un impedimento para las personas con movilidad reducida?

No. Las personas con movilidad reducida podrán acceder con cualquier vehículo independientemente de su etiqueta ambiental debiendo haber facilitado al Ayuntamiento la matrícula. Si bien, a partir del 2025 solo se permitirá el acceso de vehículos sin etiqueta que trasladen personas de movilidad reducida cuando se trate de vehículos adaptados.

Tengo que dejar a mi hijo en el colegio, ¿puedo acceder?

Sí, pero se tendrá que solicitar una autorización anual ligada a una matrícula concreta para no ser multado. De esta forma se podrá llegar con el coche hasta la puerta del colegio y salir de la zona, en un tiempo determinado.

¿Qué ocurre con los vehículos industriales?

El Plan A establece un horario de acceso diferenciado, en función de la tecnología del vehículo, que será de aplicación a partir del 1 de enero de 2020. Para el período transitorio entre la entrada en vigor de MC y el 31 de diciembre de 2019, se establecen unas condiciones menos exigentes a fin de dar margen para la adaptación y ajuste de las flotas. A partir de entonces, queda estipulado de la siguiente manera:

- Vehículos a motor con Masa máxima autorizada (MMA) superior a 3500 kg: no accederán aquellos sin distintivo desde 2023, ni los que tengan etiqueta 'B' desde 2025.

-Vehículos a motor con MMA no superior a 3500 kg: No podrán circular sin etiqueta desde 2020, ni sin el 'B' a partir de 2022.

- ¿Seguirán existiendo las plazas del SER azules?

No. En verano se acometieron los trabajos para completar la reconversión de 1.250 plazas azules del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en verdes y para duplicar el número de kilómetros de reservas en calzada para motos, uno de los vehículos afectados por la nueva Ordenanza de Movilidad y el Protocolo anticontaminación de Madrid. También se ha instalado la señalización vial tanto horizontal como vertical.

- ¿Desde cuándo se multará y cómo serán las sanciones?

La introducción de MC se hará de forma paulatina. El 30 de noviembre entrarán en vigor las normas de Madrid Central, y se hará un control manual e informativo de los 100 puntos de entrada que tiene esta enorme APR. Desde el Parking apuntan a que el personal que supervisará quién entra en la zona será el mismo que se encarga de vigilar el SER.

En una segunda fase, comenzará a controlarse por medio de más de 100 cámaras de tráfico durante un periodo mínimo de dos meses en los que se enviarán cartas informativas con la infracción cometida para dar a conocer esta nueva zona de bajas emisiones.

Posteriormente, se pasará a multar, previsiblemente, con 90 euros a quien acceda sin autorización a Madrid Central, tal y como se hace en la actualidad con el SER. En cualquier caso, la cuantía no se ha concretado de manera oficial.

PUBLICIDAD