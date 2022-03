IE Business School suma otro oro en la XVII edición de los premios CFA Research Challenge

Que la experiencia es la mejor maestra es una frase que adquiere todo el sentido en cada edición de los premios CFA Research Challenge, el concurso de análisis financiero, que cuenta con la colaboración de Bolsas y Mercados Españoles (BME) y elEconomista, que celebró el pasado 3 de marzo su XVII cita en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Un certamen que volvía a su casa habitual después de que la situación provocada por la crisis sanitaria del coronavirus obligara a realizarlo de manera virtual el año pasado.

El equipo que logró coronarse con el primer puesto en esta edición fue el de IE Business School, que tiene ya seis victorias en su haber y se alza como la escuela de negocios con más oros en la historia de los premios CFA Research Challenge.

Concretamente, los nombres que hicieron posible esta posición fueron Anna Kopytina, Kevin Matsuo, Raúl Ortega, Paul Rouviere y Christopher Saliba, y serán los representantes de España en las finales regionales de los EMEA, que se celebrará el próximo 17 de mayo en formato 100% virtual. Así, a pesar de ser la líder histórica de este concurso, los participantes de la escuela madrileña expresaron su sorpresa y alegría al hacerse con la primera posición, ya que, aunque habían "trabajado muy duro", sabían que en esta edición había "mucha competencia y equipos que eran muy fuertes".

Los tres equipos galardonados de la XVII edición

La medalla de plata fue para Alessandro Parodi, Davide Maccaferri, Daniele Corleto, Paul Götsch y Jakob Ludescher, de Esade, que es la segunda escuela con más victorias a su espalda en la historia de esta competición, aglutinando, con esta última, cuatro oros, dos platas y un bronce.

El tercer puesto lo ocupó Pontificia Comillas Icade, que consigue su primer reconocimiento en esta competición de la mano de Silvia Carolina Artigas Caires, Antonio Gen Garcia Freixes, Yifan Gui y Amirali Samadifar.

El primer requisito para poder participar en el certamen es que los concursantes debían carecer de acreditación CFA y de una experiencia en análisis de valores superior a seis meses. Por otra parte, debían desarrollar un informe y otorgar a Banco Santander, la entidad elegida como sujeto de análisis en esta edición, una recomendación de compra y venta. Además, el uso de la lengua inglesa era otro requisito imprescindible, ya que tanto los trabajos como la presentación de los mismos debían realizarse en este idioma.

Primeras fases

La competición arrancaba el pasado 3 de febrero, cuando los 10 equipos participantes procedentes de siete Universidades y Escuelas de Negocios entregaron al jurado un informe en inglés. Dos semanas más tarde, el 18 de febrero, se comunicaron los cinco equipos que habían conseguido hacerse un hueco en la ronda final, que fueron IE Business school (Madrid); Universitat Pompeu Fabra (Barcelona); Cunef (Madrid); Esade Business School (Barcelona); Universidad Pontífica de Comillas Icade (Madrid).

Durante el encuentro de esta XVII edición, Begoña Morenes, Global Head of Shareholder and Investor Relations de Banco Santander, y Domingo José García Coto, Head of Research & Analysis de BME, reconocieron el alto nivel que había habido en este certamen y destacaron la dificultad añadida de la misma, ya que, en palabras de Morenes: "Si analizar una compañía ya es complicado de por sí, una tan grande y con tantas vías de negocio como Banco Santander es especialmente difícil".

En este sentido, el vicepresidente de CFA Society Spain Luis Buceta, además de expresar su alegría por haber podido celebrar de nuevo el evento en vivo, remarcaba que la calidad de los trabajos este año había sido "especialmente alto". "Hay que ser conscientes de que esto es una actividad extraordinaria a su máster y a lo que tienen que hacer día a día, por lo tanto, es un esfuerzo muy grande de cada estudiante. Y por otro lado, hay que valorar la complejidad que tiene la compañía objetivo del análisis de esta edición", desarrollaba Buceta.

Javier López Bernardo, CFA y miembro del jurado, especificaba el modus operandi que habían tenido que llevar a cabo los participantes:exponer en 20 minutos y defender las cuestiones ante el jurado en 10 minutos. "Contar una empresa tan global como es el Santander es muy difícil. Otros años han sido compañías más fáciles, que tienen una sola línea de producto. En general, todos los grupos han sabido resumir bien todo el monstruo que es esta organización, que está en muchos países y tiene varias líneas de negocio. Han sabido resumirlo en 5 o 6 puntos de compra o de venta de las acciones", añadía. Así, tres de los grupos participantes dieron una recomendación positiva de compra, ya que veían potencial a la acción de la compañía; otro le calificó con un mantener y uno último, con un vender.

Juan Ramón Gil, director de Marketing de 'elEconomista'; José Luis de Mora-Gil Gallardo, presidente de CFA Society Spain; Begoña Morenes, de Banco Santander; Luis Buceta, CFA, y Domingo José García Coto, de BME.

En cuanto a los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de calificar los trabajos de los equipos, este profesional CFA hablaba de "sostenibilidad y ESG" (acrónimo de medioambiental, social y gobierno corporativo) como los últimos requisitos que se han incluido en este certamen de análisis financiero. "En la valoración tenemos en cuenta cómo se ha llegado al precio objetivo, qué métodos se han usado para llegar a esa conclusión o por qué se ha preferido uno respecto a otro. Además, se tienen en cuenta partes como la presentación del trabajo, la coorperación e involucración de todo el equipo o la estructuración de la recomendación de inversores, entres otras", desembrollaba López Bernardo.

Kike Briega, CFA y otro de los miembros del jurado, cuenta que él, personalmente, lo que ha valorado es "el análisis, pero sobre todo lo bien argumentado que estuviera". Concretamente, su parte consistía en calificar la parte escrita del proyecto, algo que le permite tener "un analisis más objetivo de la información y de los informes, ya que no estamos tan sesgados por la forma de presentarlo". "Analizar un banco no es sencillo. Trabajo en banca y veo análisis financieros de bancos todos los días, y me ha sorprendido muy positivamente algunos trabajos, porque podría pensar que eran informes de analistas profesionales. El nivel estaba muy alto, en algunos informes con proyecciones a futuro muy bien argumentados. La argumentación de la recomendación es muy importante, ya no solo el resultado", remataba el experto.

Juan Ramón Gil, director de Marketin de elEconomista, agradecía a la CFA Society Spain su misión de buscar cada año a las nuevas promesas del análisis bursátil en España. "Un objetivo que enlaza perfectamente con nuestro medio, donde ayudamos a nuestros lectores a tomar decisiones de inversión a través de herramientas como el Eco10, que nacía en 2006 con el firme propósito de democratizar la inversión en el mercado español, así como Eco30, que ha logrado más de un 100% de rentabilidad en 9 años".

Final EMEA

Los integrantes del equipo campeón se enfrentarán el próximo mes de abril a un reto tremendamente complicado en la final regional EMEA, pues solo un equipo en toda la historia del certamen ha logrado tal triunfo. Fue en la III edición con el grupo de la Universidad Carlos III de Madrid, formado por Marta Calvário, João Almeida, Hugo Fontinha y David Jacques.

Tras hacerse con el oro en la final española con su análisis de la empresa Sol Meliá (actual Meliá Hotels), volvió a hacerse con la victoria en la final regional. En esta fase superó a las prestigiosas escuelas London Business School y la Università Commerciale Luigi Bocc ni de Milán.

Así las cosas, si la madrileña IE Business School, al igual que en su momento lo hizo la Universidad Carlos III, se hace con el lugar más alto del podio en la fase regional, podrá competir en la final mundial el 17 de mayo. Hasta el día de hoy, ninguno de los representantes españoles ha conseguido hacerse con el oro en esta final, pues se trata de un reñido duelo en el que se enfrentan las escuelas de negocios más brillantes del mundo. De lograr este triunfo, IE Business School haría historia en una edición histórica en sí misma.