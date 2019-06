Madrid acogerá el mayor torneo mundial de esports, los Worlds de League of Legends

Madrid vuelve a situarse en el epicentro del panorama mundial de los esports. El Palacio de Vistalegre será la sede de los cuartos de final y semifinales de los Worlds de League of Legends, los campeonatos mundiales de la disciplina líder en los esports.

Las fechas clave son del 24 al 27 de octubre, cuando la fase de cuartos enfrentará a los ocho mejores equipos del mundo. Mientras que, durante el fin de semana del 2 y 3 de noviembre, serán cuatro conjuntos los que combatirán en la Grieta del Invocador por dos plazas en la final que coronará al mejor de los mejores.

Actualmente cada mes más de 100 millones de jugadores disfrutan de League of Legends, el videojuego de Riot Games es líder a escala mundial y sus campeonatos mundiales se celebran en grandes estadios y son seguidos por millones de personas.

En concreto, más de 99,6 millones de personas siguieron en todo el mundo la final de Worlds del año pasado que se celebró en Incheon (Corea del Sur). Y es que hasta este año, las semifinales sólo habían tenido lugar en Gwangju (Corea del Sur), Shanghai (China) y Nueva York (Estados Unidos), con lo que la cita de otoño pone a Madrid en la élite europea de los esports. Y es que antes de llegar a la capital de España, la competición dará el pistoletazo de salida en el estudio de la LEC en Berlín con la fase de Play-In del 2 al 9 de octubre. Para la fase de grupos, la acción se trasladará al Verti Music Hall de Berlín, del 12 al 20 de octubre. Así como la final de Worlds 2019 se celebrará en el AccorArena de París, situado en el Boulevard de Bercy.

"Para millones de seguidores de todo el mundo, el Campeonato Mundial de League of Legends representa la cumbre de nuestro deporte" explica John Needham, Global Head of Esports at Riot Games. "Para nosotros es importante que los fans de todo el planeta tengan la oportunidad de experimentar la energía del mayor evento de esports de League of Legends".

Worlds es la máxima competición intercontinental de League of Legends, dirigida por Riot Games. En este torneo se ven las caras los 24 mejores equipos del mundo, que se clasifican desde 13 regiones distintas, entre las que destacan Europa (LEC), Norteamérica (LCS), Corea del Sur (LCK), China (LPL) y Taiwán (LMS).

"Tenemos una oportunidad de oro para grabar para siempre el nombre de Madrid y de España en la historia de los mundiales del deporte electrónico"

"La pasión de la comunidad de League of Legends, el nivel del ecosistema competitivo español y las infraestructuras que ofrece la ciudad para este tipo de eventos internacionales hacen que no haya una mejor opción que Madrid para celebrar un torneo de esta trascendencia", sostuvo Alberto Guerrero, Head of Esports para Europa de Riot Games.

Por su parte, Maye Mac-Swiney, Marketing Manager de Riot Games en España, afirmó, "tenemos una oportunidad de oro para grabar para siempre el nombre de Madrid y de España en la historia de los mundiales del deporte electrónico". Un campeonato respaldado por Mastercard, Alienware y Secret Lab como sponsors oficiales.