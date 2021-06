Según este experto, la aprobación de la SEC de los ETF de bitcoin supondría desatar la mayor burbuja especulativa de los tiempos modernos

La decisión sobre si la SEC decide aprobar la solicitud del ETF de VanEck bitcoin aún no está clara. A expensas de que decisión tome la institución estadounidense otras seis empresas han solicitado poner en marcha fondos criptográficos, incluida Fidelity, la marca más importante en inversiones minoristas. "Es fácil imaginar que la locura especulativa podría convertirse en una estampida. En ese caso, el gobierno estaría alentando - mejor dicho, subsidiando - la burbuja especulativa más flagrantemente obvia de los tiempos modernos" afirma el periodista financiero Roger Lowenstein.

El experto compara invertir en la criptomoneda con invertir en boletos de lotería. "La sociedad se beneficia cuando las personas acumulan ahorros, porque es menos probable que se vuelvan indigentes. Y se beneficia cuando la gente invierte, en lugar de consumir, porque el país acumula capital pero el bitcoin y otras criptomonedas no cumplen ninguna de esas condiciones. Evidentemente, no es una inversión", afirma el experto.

Benjamin Graham, un sabio de Wall Street, una vez definió el término inversión como "una operación que, tras un análisis cuidadoso, promete seguridad del capital y un rendimiento satisfactorio". Por ello, las criptomonedas, que cayeron un 20% un día de mayo y un 50% durante un solo ciclo, no prometen seguridad esta seguridad, argumenta Lowenstein.

Dado que las inversiones legítimas también fluctúan, ¿qué las distingue entonces de una especulación? Según el economista John Maynard Keynes, las especulaciones se refieren principalmente a la psicología del inversor. "No es cuánto vale algo, sino en qué están pensando otras personas. Por el contrario, un verdadero inversor puede ignorar esto y valora su inversión de acuerdo con su valor intrínseco. Su valor se deriva generalmente de los ingresos que produce, no del ruido del mercado. El bitcoin no produce ingresos, todo es ruido", afirma el experto.

La firma VanEck alega que la moneda "tiene valor porque tiene valor. En verdad, el bitcoin no se usa como moneda. Nadie pregunta el precio de una lavadora denominada en bitcoin. La gente especula con bitcoins para ganar dinero en dólares, que es una moneda".

La segunda razón fundamental de VanEck es que, "la adopción del bitcoin continúa". La compañía también sostiene que bitcoin es "oro digital". Pero aseguran que el oro tampoco es una inversión, ya que no produce ingresos y no existe una forma racional de valorarlo.

El periodista financiero Roger Lowenstein sostiene que existe una diferencia notable entre bitcoin y los metales preciosos, pero no a favor de bitcoin. "El oro tiene una función industrial y una equivalencia monetaria que se remonta a milenios. El oro es valioso, pero la imposibilidad de calcular su valor con precisión también lo convierte en una especulación. Ya que no es una moneda y no está equipada para servir como tal. Es demasiado volátil para servir como medida de pagos", aseguró el experto.

Actualmente el bitcoin cotiza sobre los 34.600 enteros, avanza así un 19,5% en lo que va de año, aunque desde su máximo del 15 de abril, sobre los 63.410, retrocede un 45%.