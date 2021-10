Estiu, fabricante de los 'mochi' helados de Mercadona, salta a los helados veganos

Ángel Álvarez Valencia

El fabricante de helados valenciano Helados Estiu, proveedor de Mercadona, lanzará su segunda gran marca de producto dirigido a un nicho especializado tras el éxito de la línea específica que creó para los 'mochis', el helado basado en el postre japonés.

Después de tres años de desarrollo y puesta a punto, la compañía valenciana de la familia Félix ha creado la marca Vawaii para posicionarse en el segmento de los helados veganos, fabricados con productos vegetales y sin leche, también denominados plantbased en inglés.

María José Félix, CEO de Helados Estiu, explicó que este lanzamiento ha sido producto de un fracaso anterior. "Hace ocho años lanzamos nuestro primer producto plantbased, un bombón. Se vendía razonablemente, pero acabo desapareciendo del mercado", entre otros motivos por el uso de la leche como principal materia prima en su factoría. "En su día para mí fue un fracaso porque no lo mantuvimos, porque el mercado ha ido mucho ahí pero nosotros no supimos continuar", apuntó durante su intervención en ftalks Food Summit, el encuentro sobre innovación alimentaria de KM Zero Food Innovation Hub que se celebra en Valencia.

La CEO de Estiu destacó que en este caso han decidido apostar por ser los mejores. Precisamente una de las claves para lanzar este producto ha sido la construcción de su nueva plata en Cheste, donde invirtió 31 millones de euros, que le permiten contar con líneas específicas para artículos veganos. De hecho, en su línea de 'mochis', bautizada como Wao Mochi, ya cuenta alguna referencia vegana.

Precisamente el éxito de esa línea, que le ha permitido el salto internacional, es el modelo que busca explotar para diversificar su negocio más allá de Mercadona. Las exportaciones representan el 5% de sus ventas, que alcanzaron los 75 millones de euros en 2020. La nueva línea de Vawaii incluye sabores como plátano, chocolate, fresa, mango o vainilla.

Degún explicó Félix, la apuesta por la innovación es una de las claves del fuerte crecimiento de la heladera. Sus nuevos lanzamientos desde el 2018 suponen un 28% de sus ventas actuales.

Importaco y los probióticos

Otro de los participantes en el encuentro fue Antonio Pons, presidente de Importaco, que destacó la apuesta por los frutos secos con probióticos del grupo. "Con el covid se disparó el consumo de productos vinculados a la salud y del producto para consumir en casa", apuntó.

Pero más allá de las consecuencias de la pandemia, instó a no dejarse llevar por ideas cerradas para innovar. "Hace 6 o 7 años no nos imaginábamos que el consumidor iba a querer comer almendras y anacardos crudos, hoy son nuestros productos top", apuntó el directivo ante la tendencia de los productos más saludables y naturales.