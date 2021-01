EDEM nombra vicepresidenta a María José Félix, de Helados Estiu

El Patronato de la Fundación EDEM ha nombrado a María José Félix vicepresidenta de la entidad. María José Félix es directora general de Helados Estiu, Patrono de EDEM, y ejerce como profesora desde el año 2006 en diversos programas formativos de la institución.

La vicepresidencia de EDEM estaba sin ocupar desde el fallecimiento en enero de 2018 de Francisco Pons, presidente del grupo empresarial Importaco y expresidente de AVE.

María José Félix Lavech es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Valencia y cursó el MBA en el Instituto de Empresa donde posteriormente desempeñó funciones directivas. Desde 1999, ocupa el cargo de directora general del grupo Helados Estiu del que es consejera y accionista, asimismo es consejera del grupo Topgel. María José es hija del conocido empresario valenciano Federico Félix, que además de ser miembro de AVE y presidir la Fundación Pro-AVE, ha estado en la presidencia de patronales como como la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova).

Experiencia también como alumna

Alumna de la primera edición del Curso 15x15 de EDEM, actualmente es directora académica del curso "Qui pot ser empresari" de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València y miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

"María José reúne todos los requisitos para ser vicepresidenta de EDEM: además de saber muy bien cómo funciona una empresa desde su posición como directora general de Helados Estiu, conoce desde hace años nuestra institución, donde ha estado realmente implicada tanto como alumna como profesora desde hace 15 años. Su valiosa visión ayudará mucho a que EDEM siga creciendo en sus objetivos a futuro", afirma Hortensia Roig, presidenta de EDEM.

Por su parte, la nueva vicepresidenta de la escuela de empresario, María José Félix señaló que para mí es una gran satisfacción y enorme responsabilidad ser vicepresidenta de EDEM, de hecho, me emocioné mucho cuando Hortensia me lo comunicó y cuando fui elegida en el Patronato". Según Félix, "creo que, como en todos los proyectos, comulgar con los valores de la casa es fundamental, por ello, me alegra poder participar y ayudar a acometer los grandes retos que EDEM tiene por delante".