Los supermercados de Consum superan los 3.300 millones tras crecer un 13%

Ángel Álvarez Valencia

El fuerte aumento de la demanda de los hogares por la pandemia permitió a la cooperativa valenciana de supermercados Consum cerrar su último ejercicio con un volumen de ventas récord de 3.325 millones de euros, un 13,3% más que en 2019.

Un crecimiento que fue aún mayor en su resultado, que se situó en 65,5 millones de euros, un 19,9% más. Y ello a pesar que durante el ejercicio pasado hizo frente a costes extraordinarios por algo más de 20 millones de euros, fundamentalmente para garantizar las medidas sanitarias y retribuir con dos primas a sus trabajadores, según ha explicado esta mañana su director general, Juan Luis Durich.

El año pasado la cadena realizó inversiones por 116 millones, fundamentalmente en tiendas, con la suma de 52 aperturas hasta situarse en 791 establecimientos en Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y Andalucía. De los nuevos establecimientos, 9 fueron tiendas propias bajo la marca Consum y 43 de Charter su marca para franquicias. Para 2021, la Cooperativa prevé abrir 37 supermercados más: 7 propios y 30 Charter, y realizar 21 reformas y 23 ampliaciones.

La cooperativa cifra en el 4,7% su cuota de mercado en el conjunto de España y la eleva hasta el 13,3% en las zonas donde opera. Además, Consum aumentó notablemente su plantilla el último año, con 1.355 empleados más, hasta 17.386 trabajadores, el 92% de ellos socios cooperativistas.

Durich apuntó que considera que este año el sector de la distribución alimentaria "va a perder ventas por la vuelta a la normalidad y que la hostelería irá recuperando terreno". En el caso de Consum estiman que supondrá una caída de entre el 2% y el 3% aunque prevén que mantendrán su beneficio, incluso con un ligero incremento del 2% al reducir algunos costes.

En esa línea, apuntó que en el mercado "ya hay movimientos de precios, sobre todo en los discounters alemanes. Nosotros no provocamos las guerras de precios pero nos estamos adaptando" a la nueva situación del mercado.

Respecto a las ventas online, supuso 44,6 millones de euros en 2020 para Consum, un 58% más. Durich reconoció que aún no han sido capaces de hacerla rentable, aunque han reducido a la mitad el déficit que genera en el último año. "El crecimiento online ya no está teniendo esos niveles tan significativos y no esperamos que sea por encima del 15% o 20%", apuntó. Además, Consum considera que en España en la alimentación no llegue a superar el 10% de las ventas totales, por lo que apuesta por un modelo de tiendas híbridas que combinen la venta directa y online.

Punto de mira en Cataluña y Andalucía

La cadena valenciana considera "Cataluña y Andalucía zonas de crecimiento prioritarios". Pese a ello, asegura que ahora mismo no tienen sobre la venta ninguna operación de compra de tiendas ni les consta que haya ofertas tras la venta del 50% de Caprabo a la checa EP Corporate. "Al precio que se ha vendido y en las condiciones, no ha sido una oportunidad perdida", respondió Durich al ser cuestionado sobre Caprabo, por la que había reconocido interés en una parte de los activos.