Deliveroo y Uber se interesan por la compra de Glovo

Glovo ha despertado el interés de Uber y Deliveroo en los últimos meses, a medida que la industria experimenta un proceso de consolidación, según han confirmado a la agencia Bloomberg fuentes próximas a la empresa.

La firma, con sede en Barcelona, estaría manteniendo así contactos preliminares con sus potenciales inversores en un proceso que, según las fuentes consultadas, no tiene porque concluir necesariamente en un acuerdo. De hecho, a pesar del interés de Uber y Deliveroo, Glovo no está buscando activamente un comprador.

Glovo sí que continúa buscando nuevas inyecciones de capital y ha mantenido también conversaciones preliminares con SoftBank sobre una posible inversión. Glovo, que opera en mercados en Europa, América Latina y África-, podría preferir explorar asociaciones o acuerdos región por región en lugar de una venta completa. El mes pasado, Glovo llegó así a un acuerdo con el gigante francés de la distribución Carrefour para realizar entregas en Francia, España, Italia y Argentina. Los representantes de Glovo, Uber, Deliveroo y SoftBank se negaron a hacer comentarios.

Consolidación

Las plataformas de entrega se han convertido en los principales objetivos de adquisición a medida que las empresas de nueva creación luchan por la supervivencia frente a los operadores tradicionales más establecidos y se diversifican en nuevos servicios.

La consolidación avanza así en firme. La empresa británica de reparto de comida a domicilio Just Eat y su competidora holandesa Takeaway.com han acordado su fusión mediante un intercambio de acciones que daría origen a una de las mayores plataformas online de reparto de comida a domicilio con más de 360 millones de pedidos por un valor de 7.300 millones de euros en 2018. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Just Eat recibirán 0,09744 acciones de Takeaway.com por cada título de la empresa en su poder, lo que valora en 7,31 libras cada acción de Just Eat, un 15% por encima de su precio el pasado 26 de julio.

En la misma línea, Square está vendiendo su aplicación de entrega de alimentos de caviar a DoorDash por 410 millones de dólares, mientras que Amazon ha acordado invertir en Deliveroo.

Glovo, que se comercializa como una aplicación para la distribución de una amplia gama de productos, se valoró en unos 850 millones de euros (950 millones de dólares) en su última ronda de recaudación de fondos. Entre los inversores de la empresa se encuentran el propietario del grupo AmRest Holdings, las empresas de capital riesgo Lakestar y Seaya Ventures y Delivery Hero.