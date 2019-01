LaLiga expulsa al Reus de Segunda División, que tendrá 21 equipos hasta final de temporada

El Juez de Disciplina Social de LaLiga ha anunciado la expulsión del Reus de Segunda División durante tres temporadas, por lo que la categoría de plata del fútbol español tendrá 21 equipos hasta final de curso. La decisión del organismo viene dada tras el expediente abierto por la institución que preside Javier Tebas al club catalán, que a pesar de su cambio de propietario no puede evitar esta expulsión por los impagos a jugadores y trabajadores derivados de la etapa de Joan Oliver como presidente y dueño.

En una decisión sin precedentes (nunca antes se había expulsado a un equipo en mitad de la competición), el Juez de Disciplina ha considerado que ha quedado acreditado "el incumplimiento del Reus de los deberes o compromisos adquiridos -en forma del impago de mensualidades del salario- con sus jugadores, con la gravísima consecuencia adicional de que seis de ellos han tenido que abandonar el Club", razón por la que se establece esta expulsión, que aún tiene carácter temporal, además de una multa de 250.000 euros. El Reus tiene, no obstante, 15 días para recurrir esta medida ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

No le ha valido al equipo catalán la compra del accionariado por parte de un grupo inversor estadounidense que se hará cargo de la deuda de la entidad. En su escrito, el Juez de Disciplina asegura que "el saneamiento (presunto o real, total o parcial, creíble o no) de una entidad después de haber realizado el hecho infractor y haberse beneficiado de él no puede tener efectos enervadores de la sanción".

Esta sanción de tres años y 250.000 euros es menor de la que pidió en un primer momento, que incluía una prohibición de cinco años en la competición.

Así, la Segunda seguirá con 21 equipos (uno descansará cada jornada) hasta final de temporada. El Juez de Disciplina asegura que la decisión es ejecutiva y que, por lo tanto, tiene validez inmediata. El Reus ya vio cómo sus dos últimos partidos, ante Las Palmas y Albacete, habían sido suspendidos. Queda por saber cómo se llevará a cabo el reparto de puntos para los encuentros que el Reus ya no jugará en la segunda vuelta. Lo que sí parece seguro es que tan solo descenderán tres equipos a final de curso.