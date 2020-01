El Barcelona se lleva el mayor botín de la historia de la Champions League

La UEFA ya ha desvelado la cantidad total que cada club se llevó durante la pasada campaña de la Champions League, la que más repartió en la historia con 1.950 millones de euros. Aunque la gran parte de dinero se puede calcular a medida que avanza la competición, pues son variables que fija el organismo en función de resultados y coeficiente, faltaba por saber el 'market pool' que cada año resulta decisivo. Un dinero que se destina en función de los países participantes y que como último empujón ha sido clave para que el Barcelona se haya impuesto al resto de equipos, incluido el campeón Liverpool, con 117,73 millones de euros.

La debacle de Anfield no evitó que el Barça fuese el conjunto que más ingresase de toda la Champions 18/19. Pese a caer en semifinales, la entidad culé se llevó la mayor parte del enorme botín que cada temporada reparte la UEFA. Esta vez con un gran impulso que se está volviendo a repetir durante la actual 19/20, con un total de 117,73 millones los de Ernesto Valverde se convirtieron en la plantilla que más ha ingresado por participar en la máxima competición.

De esta forma, en la ciudad condal han visto como se doblan los ingresos respecto a la 17/18 (ganaron 57,43) gracias a ese impulso de la UEFA y a pasar de caer en cuartos de final a hacerlo en semifinales. Una cantidad histórica que esta vez se reparte en 14,5 por participar en la competición, 45,8 por resultados deportivos, 22,91 por el 'market pool' y 34,34 por coeficiente.

Un coeficiente donde sigue reinando el Real Madrid (son los que más ganan en este aspecto con 35,45), pero que no evita el despeño de los blancos que pasan del primer puesto en la 17/18 (92,65) al octavo con 88,53 millones. Culpa de ello es que los de la capital española no pasaron de octavos de final y por ello no aspiraron a los grandes premios que se reparten a los ocho mejores del torneo.

Los finalistas Liverpool y Tottenham también superaron los 100 millones de ingresos

Algo que sí hicieron Liverpool y Tottenham, que junto al Barcelona completan el podio económico. Los 'reds', que con el éxito sobre el Wanda Metropolitano ganaron 19 millones, alcanzaron los 111,09 mientras que los 'spurs' se endosaron 101,62 'kilos' (de los que 15 son por estar en la final). Además, Juventus (95,57), Manchester United (93,46) y Manchester City (93,25) también superaron los ingresos del Madrid en la 17/18, evidenciando el considerable aumento que había hecho la UEFA a partir de la pasada campaña.

El Atlético de Madrid es el último equipo que supera a los blancos, con 91,15 millones, mientras que el PSG se queda a muy poco (85,79) ya que tanto colchoneros como merengues disputaron la Supercopa de Europa y recibieron 4,5 y 3,5, respectivamente. Este empujón es decisivo para adelantar a los galos, que otra temporada más vuelven a recibir la mayor cantidad del 'market pool' (24,07) al solo haber tres equipos franceses en la competición.