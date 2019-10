Tambores de huelga en el fútbol femenino por el bloqueo del convenio colectivo

Sergio de la Cruz Madrid

Un año después del inicio de las negociaciones para la creación del primer convenio colectivo de la historia del fútbol femenino español, las deportistas están más cerca de plantarse con una huelga que de obtener, negro sobre blanco, la regulación de sus condiciones laborales. Es la sensación imperante tras el enémiso fracaso en las conversaciones entre la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y los sindicatos, cuyas posturas siguen muy alejadas y llevan a un bloqueo en el que las profesionales podrían pasar a la acción.

La decimoctava reunión entre la patronal y AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), Futbolistas ON y UGT (Unión General de Trabajadores) no tuvo resultados. Es decir, se mantuvieron las peticiones de las dos partes y no hubo movimientos para acercar lo que hasta el momento son dos posiciones fijas. La ACFF no cede al aumento de los emolumentos y la reducción de la parcialidad en la jornada que pide la parte social...y la Liga Iberdrola se encamina hacia su sexta jornada.

La línea roja que sostienen los sindicatos, en líneas generales, es la de un mínimo del 75% de la jornada para las jugadoras. Aunque en citas anteriores aceptó la oferta de 16.000 euros de la patronal, tras la última reunión habló de un nuevo tope: 20.000 euros brutos anuales. También reclama el pago de 800 euros en concepto de prima por la firma del convenio.

El principal punto de fricción es el de la parcialidad. La ACFF asegura que no puede salirse del 50% de la jornada que ha ofrecido en pos de un crecimiento "sostenible y no sostenido". Su oferta económica, de 16.000 euros anuales, argumenta, podría ser revisada al alza si la competición obtiene nuevos ingresos. Otros aspectos como los referentes a las ayudas para el embarazo, la conciliación o las vacaciones sí tienen un consenso entre las partes.

Pero, sin fecha fijada para una próxima reunión y con las posturas igual de alejadas, va tomando forma el fantasma de una posible huelga. Esa opción, contemplada por las futbolistas desde hace meses, ha sido retomada por dos de los tres sindicatos. Futbolistas ON, a través de sus dirigentes, ha dejado claro que lo apoyaría si las profesionales avanzasen en esa vía, al igual que UGT. Antes y después de la reunión fallida, ambas fuerzas dieron luz verde a la huelga si fuese la alternativa planteada por las profesionales.

AFE, sindicato mayoritario que tiene tres de las cinco sillas sindicales en la negociación, se ha mantenido más prudente, pero ya ha anunciado que reunirá a las jugadoras "para exponerles la situación, compartir reivindicaciones, y analizar próximos pasos". Ellas decidirán si es el germen de la huelga.