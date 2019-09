Javier Tebas reconoce el amaño en el Levante-Zaragoza: "Me lo contó un exjugador y Javi Venta a Roig"

El presidente de la LaLiga, Javier Tebas, se negó a identificar al ex futbolista del Zaragoza que le habría asegurado que el club aragonés había comprado a los jugadores del Levante para asegurarse la victoria en el partido jugado en mayo de 2011 y afirmó que fue el futbolista quien le encargó que denunciara.

Tebas declaró este jueves como testigo en el juicio por el supuesto amaño de este encuentro y explicó que además de que protegiera su identidad, el futbolista le pidió no revelar otros datos que le transmitió.

El actual presidente de LaLiga, que era vicepresidente cuando se produjo esa conversación a finales de noviembre o en diciembre de 2011, señaló que considera a esa persona su cliente, aunque admitió que no le firmó una hoja de servicios, ni le ha cobrado por presentar la denuncia. También explicó que no ha vuelto a hablar con el exjugador del tema, pero que éste tampoco le ha revocado esa orden.

"Acudía a otra consulta a mi despacho y cuando le vi salir, hablamos y surgió este tema. Me dijo 'Mira Javier, sé de esto y estoy cansado de esto, tengo mucha presión'. Le dije que era un tema complicado, que está penalizado y que debía denunciar", explicó.

"Me dijo que si lo hacía no volvería a jugar al fútbol, que le señalarían como chivato. Me dijo expresamente: 'Pon tu la denuncia, pero no desveles los datos que me puedan identificar'. Fue lo que hice. Fue él quien me dice que ponga la denuncia y que guarde su nombre y algún otro dato", añadió.

Tebas dijo que en entre las causas para no poner personalmente la denuncia que le dio el ex futbolista estaba la de que "no podría volver a jugar y le quedaban muchísimos años". El dirigente dijo que pudo ser miembro de la plantilla maña "en la temporada 10/11, en la 11/12 o en alguna más", pero apuntó que no iba a revelar si estaba en el proceso como acusado y se negó a responder a su identidad al acogerse al secreto profesional.

Tebas señaló que habló a ese exfutbolista del "código deontológico antes de obtener la información" y que le advirtió "de todas la posibilidades si presentaba la denuncia, que podía acabar como acusado, cómplice, encubridor o en nada".

"Javier, hay que vigilar al Zaragoza porque compran partidos. Javi Venta me ha confirmado que compraron el partido y estamos acojonados"

"Cumplí con la petición de mi cliente", señaló Tebas, quien dijo que no cree que incumpliera sus deberes como abogado porque lo que le pidió es que denunciara. "Entre los dos decidimos qué información se daba y qué información no se daba", afirmó Tebas, que se negó a contestar el criterio con el que lo hicieron.

Además, el fiscal le preguntó por lo que le contó Fernando Roig Negueroles, un año después cuando el Villarreal se jugaba el descenso. "Estaba afectados tanto Roig Negueroles como su padre y Llaneza. Me llaman muy preocupados y me dicen que hay que vigilar al Zaragoza. 'Javier, hay que vigilar al Zaragoza porque compran partidos. Javi Venta, que jugaba en el Levante, me ha confirmado que compraron el partido y estamos acojonados'", reflejó el presidente de LaLiga.

Durante el transcurso de la comparecencia de Tebas se consignó la protesta de un abogado de la defensa que entendió que el hecho de no identificar al denunciante "sería abrir la puerta a denuncias anónimas". Otra de las defensas dijo que Tebas estaba inhabilitado como testigo por existir "serias dudas sobre su imparcialidad" y porque las dispensas del secreto profesional están reservadas a los abogados de los procesados o a aquellos que tienen "calidad de defensor".

Quico Catalán confiesa que no conocía el amaño porque "de haberlo sabido de antemano el amaño, habría procedido de otra forma diferente"

El presidente del Levante UD, Quico Catalán, ha lamentado "contradecir" al actual máximo dirigente de LaLiga, Javier Tebas, porque no recuerda haber recibido una llamada de este en la que supuestamente le alertaba del posible amaño del partido que enfrentó al equipo valenciano y al Real Zaragoza en la última jornada de 2011 y cuya victoria sirvió al club maño para mantenerse en Primera División.

De hecho, ha asegurado que si hubiera tenido conocimiento de esto su "forma de proceder" hubiera sido "diferente": "Viví el partido con total normalidad", ha apuntado.

Así lo ha manifestado Catalán, que ha comparecido como testigo en este proceso en el que se juzga el presunto amaño del partido disputado en 2011 entre el Zaragoza y el Levante. Con la victoria en este encuentro, el equipo aragonés logró evitar el descenso de categoría y fue el Deportivo de La Coruña el club que bajó a Segunda División.

Roig y Lendoiro, ausentes, tras ratificar el padre de Ander Herrera la declaración de su hijo

Tras el presidente del Levante, ha sido el turno del entonces secretario técnico del Zaragoza, Pedro Miguel Herrera, -padre del ex también del Zaragoza y actual jugador del PSG, Ander Herrera-, quien en calidad de testigo ha asegurado que no tuvo conocimiento de ningún amaño ni ninguna prima a los jugadores del equipo rival.

Además, ha coincidido con el testimonio de su hijo y de otros futbolistas del Zaragoza en cuanto a que recibieron dos transferencias del club, de 50.000 y 40.000 euros, y la mayoría de ellos devolvieron el dinero. "Mi hijo me dijo que le habían ingresado 90.000 euros por error y que los había devuelto", ha declarado.

También estaba citado el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Nogueroles, que no ha podido acudir y tendrá que comparecer la próxima semana, cuando estaba previsto que lo hiciera el expresidente del Deportivo de La Coruña Augusto César Lendoiro, que probablemente no pueda hacerlo por motivos de salud.