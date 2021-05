El método sin riesgos de la Agencia Tributaria para saber si la Renta 2020-2021 te sale a pagar o no

Al hacer la declaración de la Renta la pregunta que atormenta a todos los contribuyentes es conocer el resultado de la misma. Si es a pagar (para desgracia de su cuenta bancaria) o si sale a devolver, con el consecuente alivio que ello conlleva.

En ocasiones, los contribuyentes quieren hacerse una idea antes de proceder con el borrador. Incluso en aquellos casos en los que no estén obligados a hacer la declaración, saber previamente si tienen opciones de una devolución (o no) pueden empujarles a presentarla o a declinar finalmente. Para todos estos supuestos la Agencia Tributaria dispone de un as en la manga.

Se trata del programa Renta Web Open, un simulador de Renta en el que las personas que lo deseen pueden comprobar cuál será el resultado de su declaración conforme a unos datos previamente introducidos que dan lugar a una aproximación a título informativo para el contribuyente.

La Agencia Tributaria facilita el acceso al simulador en este enlace y tranquiliza a todos aquellos que quieran usarlo: "los cálculos y pruebas realizados con este programa no le permitirán presentar las declaraciones de Renta efectuadas. Para ello es necesario utilizar Renta Web".

Una vez dentro del sistema, se le irán requiriendo una serie de datos. Al empezar, estará en la página inicial de la declaración, en la que deberá elegir el idioma, introducir sus datos personales y rellenar, si fuese necesario, los apartados destinados a hijos menores de 18 años, entre 18 y 24 o de 25 o más sin patria potestad, descendientes distintos de los hijos o personas en acogimiento en tutela, así como los ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad.

Cuando tenga toda la información disponible y rellenada, debe pulsar en 'Aceptar' y el sistema le simulará su declaración, con el resultado en una página muy similar a la que aparece en Renta Web. Se trata de un resultado simplificado y aproximado que simplemente debe dar una idea al contribuyente de cómo puede ser su declaración.

En el momento de realizar la declaración deberá tener en cuenta más variantes que pueden propiciarle un mejor resultado: las deducciones y reducciones estatales, las deducciones de su comunidad autónoma...en definitiva, todos los aspectos que, de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia Tributaria, hay que atender para, a la vez, no cometer errores que puedan provocar recargos y completar la declaración de la forma más beneficiosa posible.