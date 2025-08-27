Internxt se alía con Bit2Me para aceptar pagos y crear su propia reserva de bitcoin

Internxt, la startup valenciana especializada en servicios de almacenamiento en la nube y soluciones de comunicación con enfoque en privacidad digital, anuncia una alianza estratégica con Bit2Me, la primera fintech de habla hispana autorizada por la CNMV para operar como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) bajo el Reglamento MiCA de la Unión Europea.

Mediante este acuerdo, Internxt comenzará a aceptar pagos en bitcoin y otros activos digitales por sus servicios. Además, los pagos recibidos en activos digitales serán custodiados por Internxt en Bit2Me, creando así una significativa reserva de bitcoin, siguiendo un modelo similar al de empresas internacionales del sector como ProtonMail, Hostinger o NordVPN.

La colaboración coincide con la creciente demanda de los usuarios por soluciones que garanticen privacidad y soberanía digital, valores fundamentales para Internxt y su comunidad de clientes.

Fran Villalba Segarra, Founder & CEO de Internxt, ha indicado que "con esta alianza reforzamos nuestro compromiso con la privacidad y la soberanía digital, ofreciendo a nuestros usuarios la opción de pagar con activos digitales y almacenarlos de manera segura en Bitcoin". Por su parte, Juan Luis Pascual, Director B2B de Bit2Me, incide en que "nuestra colaboración con Internxt demuestra cómo la adopción de bitcoin en España y Europa está cada vez más consolidada, gracias a la integración de soluciones de pago y custodia de activos digitales con empresas innovadoras".

Cabe recordar que Bit2Me, además de facilitar la aceptación de pagos en criptoactivos, ha logrado recientemente la autorización de la CNMV, un hito histórico que, junto a la entrada de nuevos inversores liderados por Tether, refuerza sus planes de expansión en toda la Unión Europea y en América Latina, incluyendo Argentina.

Ambas empresas, referentes del ecosistema tecnológico español, consolidan así su liderazgo en innovación digital y privacidad, contribuyendo a un entorno tecnológico más seguro, transparente y alineado con las necesidades de los usuarios.