¿Cuándo saldrán al mercado todos los bitcoins? La oferta completa no circulará hasta el próximo siglo

Una de las particularidades de Bitcoin es que la oferta de la criptomoneda está limitada a los 21 millones de unidades. El bitcoin es dinero digital y tiene su propia política monetaria, que establece cómo y cuándo se van poniendo en circulación los tokens de la red. Las nuevas criptomonedas van saliendo al mercado de forma progresiva y no será hasta el próximo siglo cuando toda la oferta esté en circulación.

Actualmente, ya se han emitido 19,88 millones de bitcoins o el 94,7% del total, según datos de Glassnode. Bitcoin es un sistema de dinero descentralizado, en el que no hay una autoridad que tenga el control sobre la moneda. El bitcoin es la criptomoneda de este sistema, que mantienen miles de personas y organizaciones. Son los mineros, quienes se encargan de acuñar las nuevas criptomonedas e inscribir las transacciones. Son aquellos que voluntariamente dedican sus recursos a que Bitcoin funcione, una tarea que hacen a cambio de una recompensa.

En este caso, no hay un banco central que decida si imprimir más dinero o no. Son las propias normas de Bitcoin las que dictan cuándo las criptomonedas entran en circulación y son los mineros los que las emiten. Y la regla más importante es que la creación de nuevos bitcoins se va ralentizando con el paso del tiempo. Este proceso se conoce como el halving y, cuando se produce, cada cuatro años, las criptomonedas que se liberan se reducen a la mitad.

La blockchain o cadena de bloques es la tecnología que sustenta las criptomonedas. Es una lista enorme de 'bloques', dentro de los cuales se registran todas las operaciones que se hacen. Para inscribir un nuevo bloque, los mineros tienen que descifrar una operación matemática. La dificultad de esta prueba requiere un tiempo de unos 10 minutos de resolución, que es lo que tarda cada nuevo bloque en minarse. Así, cada día se registran 144 bloques en la cadena, 52.560 bloques al año y en torno a 210.000 cada cuatro años.

Y cada cuatrienio se produce el halving, lo que cambia la recompensa por bloque que ganan los mineros al reducir a la mitad los bitcoins que se liberan por bloque. El primer halving, el de 2012, cambió el pago por bloque a 25 bitcoins. En 2016, lo redujo a 12,5 bitcoins. En 2020, bajó a 6,25 bitcoins, en 2024 se dividió hasta los 3,125 bitcoins y así sucesivamente. Por eso, los nuevos bitcoins van a tardar cada vez más en salir al mercado.

Con este diseño, se calcula que el último bitcoin se minará en el año 2140. Será el bitcoin 21.000.000. Entonces, la oferta total de la criptomoneda estará en circulación y no se podrán crear nuevos bitcoins. El objetivo del bitcoin es deflacionario, conseguir que el precio de la cripto suba a medida que la nueva oferta baja y se incrementa la adopción.

Sin embargo, el trabajo de los mineros no acabará en el año 2140. Su función, aparte de registrar todos los bloques y recibir una recompensa a cambio, es posibilitar las transacciones entre los usuarios. Cuando cualquiera quiere intercambiar un bitcoin, comprar o vender, tiene que pagar una comisión al minero para que incluya la operación en un bloque. Aunque estos ya no reciban el pago por acuñar las nuevas monedas porque no habrá más, sí recibirán bitcoins que los usuarios paguen como comisión por operar.