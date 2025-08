El Gobierno de EEUU quiere seguir los pasos de MicroStrategy y comprar un 1 millón de bitcoins

La administración de Donald Trump quiere comprar 200.000 bitcoins al año durante los próximos cinco años. Es decir, su objetivo es acumular 1 millón de unidades de la criptomoneda. Con este plan, sigue los pasos de Strategy, la empresa con más bitcoins del mundo, que ya tiene más de 600.000 tokens. La tendencia en auge del mercado es el maximalismo, una creencia que defienden los que tienen una fe absoluta en una única criptomoneda. Estos maximalistas suelen intentar acaparar la mayor cantidad posible.

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado el proyecto de ley Bitcoin Act. Aunque todavía es solo una propuesta, el objetivo de los republicanos es conseguir el apoyo del Congreso y el Senado para su validación. En el apartado 5 de este proyecto se define 'El programa de compras de bitcoin', en el que se plantea que la administración debe mantener los activos digitales durante 20 años tras la fecha de compra y ha de incluirlos en la Reserva Estratégica de Bitcoin del país.

En marzo, el presidente americano creó este tesoro cripto, transfiriendo los casi 200.000 bitcoins que habían incautado las autoridades del país a este fondo. Aunque Estados Unidos ya tenía esas criptos guardadas, era una forma de oficializar que estas formarían parte de una cartera de inversión nacional.

De momento, los bitcoins de la reserva no han costado nada porque son los requisados. A partir de ahora, el programa de compras plantea que las adquisiciones sean "neutrales al presupuesto". Es decir, que no haya una partida específica para prever esas compras, que no se establezcan impuestos para ese propósito o se use cualquier otra fórmula que suponga un cargo a las cuentas.

Trump quiere seguir incluyendo en ese depósito cripto los bitcoins incautados, los que se regalen a Estados Unidos o los que herede el país, detalla la Bitcoin Act. También se especifica que se pueden usar recursos de la Reserva Federal (Fed) para compensar los costes de estas compras. Es decir, se puede disponer del dinero del banco central, pero no se pueden financiar las adquisiciones con nuevas fuentes de ingresos fuera de esta.

Sigue los pasos de Strategy

Pero la carrera por acumular bitcoins la encabeza MicroStrategy, ahora bautizada como Strategy. De momento, es la compañía con más bitcoins del mundo y atesora 628.791 unidades. Solo en el primer semestre del año ha emitido acciones y bonos por valor de 9.560 millones de dólares para financiar esas compras, según sus resultados.

Y la compañía quiere seguir en modo maximalista, con lo que acaba de presentar el plan 'mNAV'. Se refiere a que seguirá emitiendo nuevas acciones para levantar fondos y continuar las adquisiciones, eso sí, siempre y cuando sus acciones estén lo suficientemente sobrevaloradas. Así evitará la dilución de sus inversores en el capital de la compañía.

MicroStrategy cotiza con una prima respecto al valor de los bitcoins que posee. Esto es necesario para conseguir financiación. Cuanto más caras sean sus acciones, menos unidades necesita emitir para dar entrada a nuevos inversores. Por eso, con cada dólar que levanta consigue repartir más bitcoin por acción de lo que se diluyen los accionistas. La firma de Michael Saylor promete que sus títulos tienen que cotizar 2,5 veces por encima que sus bitcoins por acción cuando vayan a recaudar más dinero.

Con este plan mNAV, se podrá conocer la facilidad o dificultad de Strategy para seguir financiándose. Actualmente, cotiza con una prima del 1,56 veces sobre el valor de sus activos digitales. Sus acciones tienen que seguir inflándose y así dar rienda suelta a su maximalismo.