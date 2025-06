Pakistán quiere convertirse en una ballena cripto y creará una Reserva Estratégica de Bitcoin

Pakistán está entre los primeros países del mundo en adopción del bitcoin desde la administración pública. El Gobierno ha nombrado recientemente a un ministro cripto y ha anunciado que creará una Reserva Estratégica de Bitcoin. El país del sur de Asia quiere seguir los pasos de Estados Unidos, El Salvador o Bután, cuyos gobiernos ya están acumulando criptomonedas. "Todos los mineros sois bienvenidos", decía en la conferencia Bitcoin 2025 en Las Vengas Bilal Bin Saqib, el ministro competente.

El país pretende acumular bitcoins: "No lo hacemos por el hype o por especular. Mantendremos los bitcoins en cartera y nunca jamás los venderemos", aseguraba Bin Saquib. No se ha especificado ni con qué recursos, ni cuántos tokens adquirirá Pakistán. En su momento, Estados Unidos explicó que incorporaría los bitcoins incautados por las autoridades en su reserva nacional para que la creación de este depósito de criptomonedas no supusiera un coste presupuestario. Bután, por ejemplo, mina bitcoin a través de su fondo soberano, Druk Holding and Investments. Por su parte, El Salvador compra directamente la cripto con fondos públicos.

La Cartera Nacional de Bitcoin, como ha llamado el país a su reserva estratégica, será una de las primeras en el mundo. El ministerio cripto recién creado se encargará de desarrollar la regulación específica para la industria cripto y de su supervisión. Y todo apunta a que el marco normativo buscará incentivar las criptomonedas y favorecer su adopción. Además, Pakistán quiere ser un referente para otros países emergentes y pretende promulgar la adopción de un marco regulatorio en la zona.

Para atraer al ecosistema, el país va a asignar 2.000 megavatios de electricidad para minar bitcoins y para centros de datos de inteligencia artificial (IA). Las instalaciones más avanzadas en procesamiento de datos (conocidos como hiperescaladores) consumen 100 megavatios. Bin Saqib ha hecho un llamamiento para que las empresas se instalen en Pakistán, tanto firmas de minería de criptomonedas como empresas de infraestructuras y centros de datos: "Venid a construir con nosotros".

Desde el punto de vista regulatorio, parece que Pakistán quiere atraer la inversión cripto. Una normativa favorable es un punto a favor para ese propósito. Sin embargo, teniendo en cuenta los precios de la electricidad, el país no es tan competitivo. Su factura es más asequible que la de la media en Europa, pero no es tan rentable en relación a Estados Unidos y es aún menos atractiva en comparación con su vecina India, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Y el precio de la energía es clave para los mineros de criptomonedas.

"Los activos de reserva tradicionales como el oro y el dólar estadounidense están cada vez más expuestos a la política y sujetos a influencia externa. Para los países que quieren lidiar con la inestabilidad económica o que buscan mayor autonomía, el bitcoin está emergiendo como una alternativa prometedora, aunque todavía sea algo experimental. La exposición al bitcoin puede ofrecer una vía estratégica para reducir la dependencia del dólar y de los activos vinculados a esta divisa", explica un informe de Chainalysis, firma especializada en análisis de la blockchain, sobre los motivos que tienen los países para establecer reservas soberanas.

Pakistán quiere ser uno de los países pioneros en la adopción de bitcoin. Las iniciativas que buscan acumular bitcoin están proliferando, ya sea por parte de los Gobiernos o de las empresas. El mercado cada vez cuenta con más ballenas, que son los grandes tenedores de criptomonedas y tienen a partir de 1.000 tokens. "Este movimiento refuerza la narrativa de que el bitcoin está entrando en una nueva era institucional, donde gobiernos y grandes corporaciones lideran la acumulación del activo", apunta eToro en referencia al movimiento del país.

La entrada de grandes inversores en el mercado es uno de los motivos que explican la reciente fortaleza del bitcoin. La principal criptomoneda marcó un nuevo máximo histórico sobre los 111.000 dólares a finales de mayo y sigue cotizando cerca de niveles récord. La cripto encadena 27 días por encima de la barrera psicológica de los 100.000 dólares. Que Pakistán cree una reserva estratégica seguirá contribuyendo a la alta demanda de bitcoin. "Incluso una modesta acumulación por parte de unas pocas naciones reduce la cantidad en circulación y contribuye al shock de oferta", señala Chainalysis.