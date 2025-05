El mayor banco de EEUU, JPMorgan, va a ofrecer bitcoin a sus clientes y fuerza a la industria a tomar partido por las cripto

El mayor banco de Estados Unidos va a ofrecer bitcoin a sus clientes. JPMorgan va adoptar la criptomoneda tras años de crítica, algo que puede suponer un punto de inflexión en la industria. Hasta la fecha, la oferta cripto de las grandes entidades de Wall Street es muy limitada y el hecho de que la firma de Jamie Dimon vaya a cambiar su postura respecto al bitcoin puede suponer un efecto llamada y animar a otros competidores a seguir sus pasos. Donald Trump ha relajado la regulación de los activos digitales, lo que propicia su adopción general.

"No soy fan de bitcoin. Vamos a permitirte comprarlo y vamos ofrecerlo para las cuentas de los clientes, pero no vamos a custodiarlo. No creo que debas fumar, pero defiendo tu derecho a hacerlo. Defiendo el derecho de la gente de comprar bitcoin", ha dicho en un encuentro para inversores Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JPMorgan.

El directivo sigue siendo crítico con las criptomonedas y defiende que se hace un mal uso de las mismas, para terrorismo o en casos de tráfico sexual. Dimon siempre ha recalcado el uso del bitcoin y de otros tokens para fines delictivos y ha llegado a decir que, si formara parte del Gobierno de Estados Unidos, prohibiría las criptomonedas.

Sin embargo, JPMorgan lleva tiempo ofreciendo ciertos productos a ciertos clientes. Por ejemplo, fondos cotizados de bitcoin (ETFs) a clientes cualificados. Sin embargo, ni el mayor banco de Estados Unidos ni sus rivales ofrecen bitcoin al público de forma generalizada, y menos a los particulares. Bank of America (BofA), Morgan Stanley o Wells Fargo permiten a los inversores profesionales acceder a algunos productos cripto muy concretos. Normalmente, ETFs.

En todo caso, la firma no va a custodiar las criptomonedas, ha especificado Dimon. Es decir, dependerá de terceros para ese servicio y será un intermediario más para que los clientes tengan acceso al bitcoin. La demanda de criptomonedas y la adopción van en aumento, por lo que cada vez es más difícil darle la espalda a este negocio. Además, el hecho de que la regulación permita a los competidores ofrecer criptos obliga a los bancos a plantearse la cuestión de si entrar o quedarse fuera.

Tras años de trabas regulatorias, Donald Trump está flexibilizando la regulación en la industria de los activos digitales, lo que facilita la adopción institucional y minorista. En febrero, el presidente de EEUU cumplió con una de las peticiones que llevaba reclamando la industria años y revocó la norma SAB 121, que dificultaba que las empresas reguladas por la Comisión de Bolsa y Valores (la SEC, por sus siglas en inglés) ofrecieran servicios con criptomonedas.

Además, otro regulador, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) despejó aún más el camino en marzo. Hasta entonces, se requería que las entidades que quisieran ofrecer criptos pidieran permiso al organismo. Sin embargo, ya pueden hacerlo directamente, sin ese requisito.

En Europa, las entidades de crédito deben notificar al regulador su incursión en cripto. Aunque no tienen que pedir permiso, sí deben avisar. fuera de este grupo, el resto de entidades que quieran hacerlo tienen que obtener el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el caso de España.

Lo que está claro es que Trump está favoreciendo las criptomonedas y, a su vez, eso propicia que se ofrezcan servicios cripto. Los bancos de Wall Street tienen que plantearse qué papel quieren jugar en la industria de los activos digitales.