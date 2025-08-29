Forgeon Vendetta: el ratón gaming con sensor avanzado, ergonomía y botones configurables que cuesta 40€ en PcComponentes

A la hora de jugar, no todos los ratones responden igual. Hay modelos que parecen hechos para salir del paso y otros que realmente marcan la diferencia. El Forgeon Vendetta se sitúa en este segundo grupo, un ratón gaming con el que notas desde el primer momento que cada detalle está pensado para darte control, rapidez y comodidad.

Su diseño ergonómico y compacto evita la fatiga en partidas largas y, gracias a los laterales rugosos, se mantiene firme incluso en verano cuando las manos sudan más. Además, hablamos de un modelo ligero (115 g), que no sacrifica resistencia y te permite moverlo con total soltura. Y ahora está rebajado en PcComponentes un 27% por la Vuelta al cole.

Lo mejor del Forgeon Vendetta

Sensor Pixart PMW3389 con hasta 16.000 DPI ajustables.

con hasta 16.000 DPI ajustables. 7 botones programables con interruptores Omron para máxima fiabilidad.

con interruptores Omron para máxima fiabilidad. Configuración de hasta 5 perfiles distintos de juego.

distintos de juego. Polling rate de 500 a 1000 Hz , con respuesta de 1ms.

, con respuesta de 1ms. Accesorios incluidos : cordón, bolsa de transporte, pegatinas, almohadillas extra y hasta un posavasos.

: cordón, bolsa de transporte, pegatinas, almohadillas extra y hasta un posavasos. Diseño rugoso en laterales para evitar resbalones y fatiga.

¿Por qué elegir este modelo?

En el corazón del Vendetta está en su sensor PMW3389, uno de los más precisos dentro del mundo gaming. Con él puedes pasar de 500 a 16.000 DPI en un instante gracias al selector integrado. Eso se traduce en la posibilidad de moverte con fluidez tanto en shooters rápidos como en juegos de estrategia donde cada movimiento cuenta.

Los interruptores Omron aportan un clic nítido y resistente, algo que se agradece cuando cada milésima de segundo importa. Además, con sus 7 botones programables tienes acceso inmediato a atajos y macros sin tener que salir de la acción. Y si sueles alternar entre varios juegos, puedes guardar hasta 5 perfiles distintos y cambiar de configuración sobre la marcha.

Un detalle que sorprende es el pack de accesorios que incluye, una bolsa de transporte, cordón, pegatinas, almohadillas de repuesto y hasta un posavasos. Es un extra que mejora la experiencia y demuestra que Forgeon ha pensado en todo para completar el setup gaming.

¿Para quién es el Forgeon Vendetta?

Este modelo está claramente orientado a jugadores que buscan precisión y personalización sin complicarse con un ratón excesivamente pesado o recargado. Tanto si pasas horas en shooters competitivos como si prefieres MOBAs o juegos de estrategia, su versatilidad y rapidez lo convierten en una apuesta segura.

Actualmente está en PcComponentes con descuento del 27% por la Vuelta al cole.

Comprar en PcComponentes por 39,99€ (antes 54,99€)

El Forgeon Vendetta combina diseño, ergonomía y tecnología para dar ventaja real en tus partidas. Con su sensor de alto nivel, botones programables y extras incluidos, se posiciona como una opción muy completa dentro del mundo gaming.

