AliExpress tira la casa por la ventana y rebaja un 70% este portátil que combina velocidad y fluidez

Un ordenador portátil que responde rápido, que no se queda pillado cuando tienes mil pestañas abiertas y que además arranca en segundos, eso es lo que más valoramos hoy en día. Y precisamente ahí es donde el Chuwi Gemibook Plus marca la diferencia, pensado para quienes necesitan velocidad, fluidez y la tranquilidad de saber que el ordenador va a seguir el ritmo.

La pantalla también juega un papel clave. Pasamos horas delante del portátil y no es lo mismo mirar una pantalla de baja calidad que disfrutar de una IPS Full HD de 15,6 pulgadas. Con él, tendrás más espacio de trabajo, más detalle y colores fieles, algo que cualquier diseñador, editor o estudiante agradece, porque la vista sufre menos y la concentración dura más. ¿Lo mejor? Que AliExpress ha decidido rebajarlo un 70%.

Lo mejor del Chuwi Gemibook Plus

Procesador Intel Alder Lake N150 con arquitectura Gracemont : hasta un 45% más de rendimiento frente a generaciones anteriores.

: hasta un 45% más de rendimiento frente a generaciones anteriores. 16 GB de RAM LPDDR5 a 4800 MHz : multitarea fluida incluso con programas pesados.

: multitarea fluida incluso con programas pesados. SSD M.2 de 512 GB : arranca en sólo 8 segundos y transfiere archivos a 500 MB/s.

: arranca en sólo 8 segundos y transfiere archivos a 500 MB/s. Pantalla IPS Full HD de 15,6" : precisión de color y mayor comodidad visual.

: precisión de color y mayor comodidad visual. Cámara HD de 2 MP con interruptor físico: privacidad real en videollamadas.

Comprar en AliExpress por 181,44€ (antes 609,53€)

¿Por qué elegir este modelo?

Porque combina lo que todo portátil debería ofrecer hoy: rapidez, espacio y seguridad. Mientras otros equipos tardan minutos en iniciar, aquí en apenas 8 segundos lo tienes listo. Y cuando trabajas con archivos grandes, esa fluidez se nota, no hay esperas innecesarias.

Además, es un ordenador pensado tanto para tareas profesionales como para ocio. Puedes usarlo para edición de vídeo, diseño o programación, pero también para jugar de vez en cuando o ver series en alta calidad. Esa versatilidad es difícil de encontrar en su rango de precio.

Para quién encaja mejor

El Gemibook Plus es una opción muy sólida para profesionales, desarrolladores o creadores de contenido que no quieren gastar de más pero tampoco renunciar a potencia. También es perfecto para estudiantes avanzados que necesitan un portátil fiable para trabajar con programas exigentes.

Ahora mismo puedes encontrar el Chuwi Gemibook Plus en AliExpress con descuento del 70%. Es un modelo que sorprende por lo que ofrece en relación a su precio y que merece la pena considerar si buscas un portátil que aguante el ritmo diario.

Comprar en AliExpress por 181,44€ (antes 609,53€)

No se trata de tener lo más caro, sino de contar con un equipo que responda siempre, que no te haga perder tiempo y que además te ofrezca la tranquilidad de una buena privacidad, y eso lo tienes con el Chuwi Gemibook Plus.

Los 10 mejores teclados de ordenador del 2024: recomendaciones y precios, ¿cuál comprar?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.