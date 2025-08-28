Ligereza, buen sonido y gran autonomía: así son estos auriculares inalámbricos de Logitech que triunfan entre gamers

Cuando uno se mete de lleno en una partida, lo último que quiere es un cable molestando o unos cascos que aprietan al cabo de media hora. Por eso, te presentamos los auriculares inalámbricos gaming Logitech G435 LIGHTSPEED, que combinan ligereza, buena autonomía y un sonido envolvente pensado para sacarle partido tanto a los juegos como a la música o las películas.

Además, no hablamos sólo de comodidad. Estos cascos llegan con un pack de funciones que marcan la diferencia, drivers de 40 mm, compatibilidad con Dolby Atmos y Windows Sonic, doble conectividad (LIGHTSPEED + Bluetooth) y hasta 18 horas de batería. Todo en un diseño moderno, disponible en varios colores y fabricado con materiales más sostenibles. Además, ahora por la Vuelta al cole de PcComponentes los puedes encontrar con descuento del 30%.

Lo mejor de este producto

Audio de alta fidelidad : drivers de 40 mm con compatibilidad con Dolby Atmos y Windows Sonic para un sonido más envolvente.

: drivers de 40 mm con compatibilidad con Dolby Atmos y Windows Sonic para un sonido más envolvente. Micrófonos duales integrados : eliminan el ruido de fondo sin necesidad de brazo de micro.

: eliminan el ruido de fondo sin necesidad de brazo de micro. Peso ultraligero : solo 165 g, pensados para llevar todo el día sin notar presión.

: solo 165 g, pensados para llevar todo el día sin notar presión. Doble conectividad: inalámbricos LIGHTSPEED en PC, Mac y PlayStation, y Bluetooth de baja latencia para móviles y tablets.

inalámbricos LIGHTSPEED en PC, Mac y PlayStation, y Bluetooth de baja latencia para móviles y tablets. Autonomía de 18 horas : batería que aguanta sesiones largas sin interrupciones.

: batería que aguanta sesiones largas sin interrupciones. Diseño responsable: fabricados con un 22% de plástico reciclado y con certificación CarbonNeutral.

¿Por qué elegir este modelo?

En el mundo gaming, los auriculares son la diferencia entre escuchar de dónde viene un rival o perder la partida. Aquí los G435 juegan fuerte con un sonido equilibrado y un plus de compatibilidad con tecnologías de audio envolvente. A esto se suma la libertad que da poder alternar entre el receptor LIGHTSPEED y el Bluetooth según el dispositivo, sin líos y sin latencias molestas.

Otro detalle que marca la diferencia es su diseño pensado para sesiones largas. Los 165 gramos y la espuma con memoria hacen que prácticamente se olviden puestos, algo que muchos modelos más pesados no consiguen. Y ojo, que también incluyen un limitador opcional de volumen a 85 dB, una buena idea para proteger los oídos en usos prolongados, sobre todo en jugadores jóvenes.

Lo que más gusta

Los Logitech G435 LIGHTSPEED cumplen con lo que se espera hoy de unos cascos gaming, sonido nítido, comodidad y libertad de movimiento. Pero lo que más convence es la sensación de tener un producto moderno y sostenible sin renunciar a la calidad. No es casualidad que tengan tan buenas valoraciones en tiendas online.

Están disponibles en varios colores (negro, azul y blanco) y se pueden encontrar con descuento del 30% en PcComponentes por la Vuelta al cole, con envío rápido.

Comprar en PcComponentes por 64,71€ (antes 84,99€)

Si lo que quieres es olvidarte de cables, tener un audio que cumple con nota y unos cascos que no pesan nada, los G435 son una apuesta segura dentro de su categoría.

