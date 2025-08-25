Lavavajillas vs. lavar a mano: qué opción te conviene más y cuál es la más eficiente

Si no tienes un lavavajillas en casa, seguro que durante mucho tiempo has creído que lavar la vajilla a mano es la opción más barata y rápida. Incluso que así desperdicias menos agua o ahorras energía. Pero nada de eso, porque los lavavajillas modernos ofrecen mejores resultados, cuidan mejor de la vajilla y también te permiten ahorrar agua y electricidad.

Eso sí, el truco está en decantarte por un modelo de última generación, como el lavavajillas Serie 6000 SatelliteClean de AEG, en oferta durante las rebajas de verano de AEG solo hasta el 31 de agosto. Si lo quieres, aprovecha que ahora te puedes ahorrar 220€ en una de las compras del año. ¡Un chollo!

Puntos fuertes de este lavavajillas AEG

Limpieza tres veces más intensa gracias al brazo aspersor satélite SatelliteClean, que llega a todos los rincones.

Función ExtraHygiene para eliminar más del 99,9999% de bacterias y virus.

SoftSpikes para la cristalería, que sujetan copas y vasos delicados.

Tecnología AirDry que abre la puerta automáticamente para un secado perfecto y un menor consumo energético.

Comprar en AEG por (699) 479€

Por qué deberías comprar este lavavajillas

Invertir en el lavavajillas Serie 6000 SatelliteClean de AEG es una decisión inteligente, tanto con el medioambiente como con tu bolsillo. Tiene un interior con espacio para 13 cubiertos y cestas ajustables que se adapta muy bien a tus necesidades. Y es tan práctico para cargar ollas o sartenes grandes como para cubiertos pequeños o copas de vino.

Deja tu vajilla perfecta, pero uno de sus puntos fuertes es que también desinfecta, cuida la cristalería y seca sin dejar manchas. Y todo sin necesidad de disparar el precio de la factura de la luz, porque es un lavavajillas muy eficiente energéticamente.

Ventajas de tener un lavavajillas vs. lavar a mano

¿Todavía te preguntas por qué un lavavajillas es más eficiente que lavar a mano? Estas son las principales ventajas:

Un ciclo consume mucha menos agua, alrededor de 25-30 litros menos al día.

Las altas temperaturas que alcanza un lavavajillas elimina bacterias y gérmenes que nunca conseguirás de forma manual.

Programas automáticos, eficientes y la última tecnología para ahorrar.

Protege las piezas de la vajilla más delicadas y cuida mejor los utensilios a largo plazo.

Más tiempo libre para ti.

Comprar en AEG por (699) 479€

Si te decides a tener en la cocina una opción más sostenible y respetuosa tanto con el medioambiente como con tu bolsillo, este lavavajillas AEG es la mejor opción. Y ahora te lo puedes llevar por 220€ menos solo durante las rebajas de verano de AEG. ¡Hasta el 31 de agosto!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.