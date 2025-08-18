Este ordenador portátil es una bestia para jugar, trabajar y crear contenido y está rebajadísimo en PcComponentes

Encontrar un ordenador portátil gaming que de verdad combine potencia, fluidez y resistencia no es tan fácil como parece. Muchos se quedan cortos en memoria, otros flojean en gráfica y, cuando subes el nivel, el precio suele dispararse. El Lenovo LOQ 15ARP9 rompe con esa dinámica al ofrecer un conjunto equilibrado que convence tanto a gamers como a quienes trabajan con programas exigentes.

Este modelo apuesta por un procesador AMD Ryzen 7 con 8 núcleos y una gráfica NVIDIA RTX 4060 de última generación, lo que se traduce en multitarea, gaming y edición fluidos. A eso se le suma una pantalla de 15,6" con 144 Hz, 24 GB de RAM DDR5 y un chasis robusto. En pocas palabras: un portátil que no se queda corto en ningún apartado y que está pensado para durar, y ahora con descuento del 23% en PcComponentes.

Lo mejor del Lenovo LOQ 15ARP9

Procesador AMD Ryzen 7 7435HS de 8 núcleos y 16 hilos : multitarea real y sin cuellos de botella.

: multitarea real y sin cuellos de botella. Gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 de 8GB : juegos AAA, renderizado y edición con ray tracing y IA.

: juegos AAA, renderizado y edición con ray tracing y IA. Pantalla IPS de 15,6" Full HD 144Hz: colores precisos, antirreflejo y fluidez perfecta para gaming.

colores precisos, antirreflejo y fluidez perfecta para gaming. 24 GB de RAM DDR5 y SSD NVMe 512 GB : velocidad inmediata y ampliable según lo que necesites.

: velocidad inmediata y ampliable según lo que necesites. Chasis robusto con estándar militar MIL-STD-810H: resistencia, refrigeración eficiente y portabilidad.

Comprar en PcComponentes por 849€

¿Por qué elegir este modelo?

El gran valor del Lenovo LOQ 15ARP9 está en el equilibrio. Mientras otros equipos se quedan cortos en RAM o apuestan por gráficas más modestas, aquí tienes un pack completo que rinde tanto para gaming como para creación de contenido o entornos profesionales. Si te preocupa la fluidez en juegos competitivos, los 144 Hz de la pantalla marcan diferencia. Y si lo tuyo es la edición o el diseño, la cobertura 100% sRGB te asegura precisión de color real.

Además, no hay que olvidar la parte práctica: conectividad de última generación con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y puertos suficientes para periféricos avanzados, batería de 60 Wh pensada para acompañarte sin estar atado siempre al cargador, y un teclado retroiluminado que responde bien tanto en trabajo como en largas sesiones de juego.

Para quién es

Este Lenovo es perfecto para quienes no quieren renunciar a nada: jugadores que buscan FPS estables, creadores que necesitan renderizados sin esperas y profesionales IT que requieren fiabilidad y seguridad (con TPM 2.0 y cámara con obturador físico).

Es un portátil todoterreno. Este ordenador portátil Lenovo está ahora mismo con descuento del 23% en PcComponentes.

El Lenovo LOQ 15ARP9 no se queda en la superficie. Combina potencia, pantalla de nivel competitivo y un diseño resistente que inspira confianza.

