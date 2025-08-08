¿Buscas un horno nuevo? Con este de vapor puedes cocinar más sano, más rápido y con mejores resultados

¿Llevas tiempo pensando en cambiar de horno? Este es un buen momento para hacerlo, porque a las rebajas de verano de AEG todavía le quedan varias semanas por delante. Hasta el 31 de agosto, encontrarás pequeños y grandes electrodomésticos rebajados con los descuentos más potentes del año. Así que si todavía no conoces los hornos de vapor (o necesitas más información), te contamos todo lo que debes saber.

Los hornos de vapor han llegado para quedarse, porque son la manera de cocinar más rápido, más sano y con resultados dignos de cualquier gran restaurante. Y uno de los mejores es el horno de vapor Serie 8000 SteamBoost de AEG, rebajado ahora 500€ solo durante las rebajas de verano. ¿Lo quieres? ¡Aprovecha que tiene un superprecio!

Claves de este horno de vapor

Tecnología Steamify que ajusta automáticamente la cantidad de vapor según la temperatura.

Sonda térmica incluida que controla el punto de cocción de carnes, pescados y otras recetas.

Display táctil para elegir el plato y que el horno ajuste el tiempo y la temperatura.

Ventilador XXL con cocción uniforme y un ahorro energético de hasta un 20%.

Comprar en AEG por (1.499) 999€

Así es el horno Serie 8000 SteamBoost AEG

El horno de vapor Serie 8000 SteamBoost de AEG forma parte de la gama más avanzada de la marca, porque reúne la precisión de un electrodoméstico profesional con la comodidad que necesitas en casa. Su punto fuerte, lógicamente, es la cocción al vapor, que conserva mejor los nutrientes de los alimentos, potencia el sabor y mantiene la textura natural.

Una de nuestras características favoritas es la sonda térmica, que mide la temperatura interior del alimento. Así, sabrás exactamente si la carne está bien hecha o necesita unos minutos más. Y todo con un diseño elegante BlackLine y una puerta de triple cristal.

Diferencias entre un horno de vapor vs. horno convencional: ¿cuál es mejor?

¿Merece la pena comprar un horno de vapor? Estas son las principales diferencias vs. uno convencional:

Características Horno de vapor Horno convencional Tipo de cocción Combina calor seco con vapor para resultados jugosos Calor seco, ideal para asar, hornear y gratinar Conservación de nutrientes Alta conservación de vitaminas y minerales Mayor pérdida de nutrientes por el calor intenso Textura de los alimentos Más jugosos, sin secarse por fuera Tienden a resecarse si se cocinan demasiado Tiempo de cocción Más largo, pero con mejores resultados Más rápido en algunos casos, sobre todo en horneados secos Uso recomendado Verduras, pescados, panes, carnes tiernas, recetas saludables Repostería, pizzas, gratinados, carnes crujientes Precio Más alto, por la tecnología de vapor integrada Varía, pero suele ser más económico Versatilidad Alta, sobre todo si tiene función combinada Limitado a cocciones secas

Comprar en AEG por (1.499) 999€

¿Conocías todos los puntos fuertes de un horno de vapor? Es la opción más sana, cómoda y barata para tu cocina, mucho más ahora que te puedes ahorrar 500€ solo en las rebajas de verano de AEG. ¡Corre a por él!

