Las 10 mejores neveras americanas del 2023

Las neveras americanas son frigoríficos grandes, con mucha capacidad, y con dos puertas dispuestas en vertical. Son ideales para cocinas amplias y familias que necesiten conservar en frío una gran cantidad de alimentos. De hecho, esta es su principal ventaja. Pero lo cierto es que presentan otro aspectos positivos que las neveras combi convencionales, las de una puerta, no tienen.

Por ejemplo, los frigoríficos americanos permiten que el aire circule mejor en su interior y que la temperatura sea constante. Pero no solo eso, sino que también suelen dar la opción de regular la temperatura por zonas, lo que da pie a separar los alimentos según los grados a los que deban conservarse. Aparte de esto, ciertos modelos permiten cambiar de sitio los estantes y dar lugar a compartimentos nuevos. Sea como sea, son una gran opción, pero debes saber elegir bien. Para ayudarte, hemos elaborado una lista con las que nos parecen las diez mejores neveras americanas del mercado y sus características.

¿Buscas una nevera americana pequeña? Entonces puede interesarte esta de 70 x 79,4 x 181 cm y 454 litros de capacidad. Es Total No Frost y, por tanto, evita la formación de hielo tanto en la parte de frigorífico como en la del congelador. Lleva regulador de humedad en los cajones, reduce rápidamente la temperatura para preservar bien los alimentos y dispone de iluminación LED en el interior para tener una mayor visibilidad y reducir el consumo energético.

Comprar en Amazon

Es posible que quieras una nevera americana de dimensiones medias. Entonces puede interesarte esta de Hisense con capacidad de 519 litros. Evita la formación de escarcha en su interior, preserva los alimentos en buenas condiciones durante más tiempo de lo habitual y cuenta con modo vacaciones que hará que mientras disfrutas de unos días fuera el frigorífico ahorre energía manteniendo una temperatura de 15ºC.

Comprar en Amazon

Adéntrate en la era contemporánea de la conservación de alimentos con este refrigerador americano de Samsung, que enfatiza su compromiso con la eficiencia energética y la responsabilidad ambiental.

Gracias al sistema Twin Cooling Plus, los olores combinados serán cosa del pasado, y podrás disfrutar de un nivel de humedad ideal para mantener la frescura y el sabor original de tus alimentos. Además, con su innovador sistema No Frost, olvídate de la tediosa descongelación manual. Anímate a transformar tu cocina y la manera en que conservas tus alimentos.

Comprar en El Corte Inglés

Prácticamente la misma capacidad tiene este frigorífico americano de Candy: 529 litros. En su caso son 344 litros de nevera y 185 litros de congelador. Cuenta con un motor que reduce el ruido y el consumo energético y lleva dispensador de agua de 3 litros que te permitirá beber agua fresca sin necesidad de almacenar botellas. Por otro lado, la nevera evita la formación de hielo en el congelador, distribuye bien el frío y mide 177 x 90 x 66 cm.

Comprar en Amazon

La fusión de diseño y tecnología se materializa en el frigorífico americano LG No Frost con dispensador, garantizando la óptima conservación de los alimentos. Su avanzado sistema LINEARCooling™ asegura la frescura de tus alimentos durante más tiempo, mientras que DoorCooling+™ proporciona un enfriamiento veloz y homogéneo en cada rincón.

Este electrodoméstico conjuga elegancia y funcionalidad con su sofisticada Puerta UltraSleek de líneas rectas y la incorporación del innovador Spaceplus™, que integra un fabricante de hielo en la puerta sin comprometer su amplia capacidad de almacenamiento.

Comprar en El Corte Inglés

La marca chiQ cuenta con esta nevera americana con control electrónico LED que permite gestionar y monitorizar la temperatura del aparato. Cuneta con un sistema de refrigeración dinámico que ayuda a mantener la temperatura estable y evita las escarchas. Conserva muy bien los alimentos y lleva dispensador de agua. Su capacidad es de 559 litros, que se reparten en 356 litros para el frigorífico y 203 litros para el congelador.

Comprar en Amazon

También la marca Cecotec tiene esta nevera de 559 litros de capacidad con la que otros compradores han quedado satisfechos. Absorbe los olores mediante filtro para evitar que los alimentos cojan olores y sabores. Cuenta con sistema No Frost que ayuda a que no se forme hielo en el interior y con un dispensador de agua de 5,4 litros que te permitirá beber siempre agua fresca sin usar botellas. Su clase energética es E, el interior lleva iluminación LED, tiene alarma que te avisa si te has dejado la puerta abierta y sus bandejas son regulables.

Comprar en Amazon

Este moderno refrigerador de Siemens se distingue por su innovadora tecnología No Frost, que elimina la necesidad de realizar descongelaciones periódicas. También cuenta con el avanzado sistema multiAirflow, que asegura una circulación de aire eficiente y mantiene una temperatura uniforme en cada rincón del frigorífico.

Además de estas características, este electrodoméstico viene equipado con iluminación LED, que proporciona una excelente visibilidad para todos los alimentos almacenados. Asimismo, ofrece la función de supercongelación, la cual permite congelar alimentos de manera rápida y eficaz, conservando sus propiedades y frescura por más tiempo.

Comprar en El Corte Inglés

Por su parte, Samsung tiene esta nevera americana extragrande que mide 91 x 178 x 72 cm y tiene una capacidad de 652 litros. Dispone de dos circuitos de circulación independientes que evitan la propagación de olores de la nevera al congelador. Cuenta, por otro lado, con 5 modos de conversión. Entre ellos se encuentra el modo OFF que ayuda a ahorrar energía.

Comprar en Amazon

Esta nevera americana de la marca LG tiene capacidad de 655 litros y ha sido muy bien valorada por otros compradores. Cuenta con una cascada de aire que enfría rápidamente todos los compartimentos de manera uniforme. Tiene función freshbalancer que regula la humedad, tiene dispensador de agua y reduce hasta un 99.9% las bacterias de la boquilla y puede controlarse desde cualquier lugar. Es compatible con el Asistente de Google.

Comprar en Amazon

Con cualquiera de estas neveras americanas podrás tener en frío un amplio número de alimentos que te evitarán hacer la compra durante muchos días. ¡Hazte ya con la tuya!