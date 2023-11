Los 10 mejores juegos de sartenes que comprar en 2023

Para que una receta sea excelente, necesitas unos buenos productos para prepararla. Aunque, si has comprado un pescado fresquísimo, las mejores hortalizas de la huerta o unos sobresalientes huevos camperos, no les va a sacar todo el partido si al final cocinas en unas malas sartenes, donde se queda todo pegado y la temperatura no es la optima.

La diferencia entre un plato mediocre o uno digno de reyes -a parte de las buenas materias primas- es el recipiente en dónde ha sido cocinado. Contar con unas buenas sartenes resistentes y con una útil capa antiadherente te hará salir ovacionado de la cocina, por eso te hemos preparado esta lista con los diez mejores juegos de sartenes para comprar este año.

La clásica marca Bra nos ofrece un set de tres sartenes que están en la lista de las mejores valoradas por los consumidores. Se presentan en tres tamaños de 18/22/26 cm. Han sido fabricadas en aluminio fundido con un recubrimiento tri-capa antiadherente (sin PFOA ) denominado «Teflon Platinum Plus» que evita que los alimentos se peguen y se limpie con mayor facilidad. Monta un fondo difusor muy eficiente que ayuda a ahorrar energía. Son aptas para cualquier tipo de cocina. Comprar en El Corte Inglés

Megafesa, la reconocida firma de menaje, dice de este juego de sartenes que son de las mejores sartenes del mercado. Están fabricadas en aluminio estampado de enorme calidad. Su acabado antiadherente está reforzado con titanio para ofrecer la mayor durabilidad. Además, su mango tubular de acero inoxidable y unido por remaches de gran resistencia, las hacen idóneas para el horno. Adecuadas para todo tipo de cocinas.

WMF es un acreditado fabricante alemán de menaje de cocina. Este conjunto de sartenes son su tope de gama del catálogo. Se ofrecen en tres tamaños diferentes 20/24/28 cm con un cuerpo de aluminio fundido que les confieren gran robustez y un excelente reparto del calor por toda la superficie de cocinado. Monta una capa antiadherente «Permadur Premium» que evita que los alimentos se peguen y se mantiene en perfectas condiciones muchos años. Son aptas para todo tipo de fuegos.

La firma Tefal no podía faltar en esta lista, además este juego de tres sartenes con 20/24/28 cm, están entre las más recomendadas por los usuarios. Tanto el mango como el cuerpo de la sartén, han sido fabricados en acero inoxidable. Incluye la tecnología «Thermo-Signal» en el que un botón central, indica la temperatura ideal para comenzar a cocinar. El revestimiento «Titanium 6X» antirayaduras dura seis veces más que el titanio estándar. Son válidas hasta para las cocinas de inducción.

Este set del fabricante WMF se compone de solo dos sartenes de 24 y 28 cm, y también están en la lista de las más elegidas por lo consumidores. A su cuerpo de acero inoxidable «Cromargan 18/10» se le une un revestimiento con antiadherente «Permadur» de la mejor calidad, ideal para cocinar con poca grasa. Resisten hasta 270°C, lo que las hace aptas para el horno. Su base distribuye el calor de manera óptima. Válidas para todo tipo de fuegos: inducción, gas, eléctrica y vitrocerámica.

Juego de sartenes de 20/24/26 cm de la marca Tefal, que reúne muy buenas valoraciones entre los usuarios. Cuenta con «Thermospot», el punto central que cambia de color cuando la sartén alcanza 180°C, que es el calor ideal para cocinar. Monta un revestimiento antiadherente «Titanium Extra» con inserciones de mineral titanio para cocinar con menos grasas. Son compatibles con todo tipo de cocinas, incluso con horno hasta 175 grados. Se pueden meter en el lavavajillas para su limpieza.

San Ignacio nos presenta este juego de sartenes. Tienen un revestimiento antiadherente multi-capa, reforzado con titanio de Whitford, que evita que no se peguen los alimentos. Fabricadas en aluminio forjado de alta calidad resistente a la corrosión y al desgaste. Para su limpieza el fabricante recomienda que se haga a mano. Incluye mangos ergonómicos de tacto suave y agradable con tecnología "soft touch". Se pueden utilizar en todo tipo cocinas.

Monix también sitúa este juego de sartenes en la lista de las más recomendadas por los consumidores. Están fabricadas en acero forjado con efecto cobre, e incluye un revestimiento antiadherente tricapa «Quantanium» con partículas de titanio, para otorgarle una gran consistencia. Su sistema «Full-Induction» brinda una perfecta distribución del calor en todo tipo de fuegos, incluso las de inducción. Así mismo, el mango remachado favorece la manejabilidad, el agarre y evita quemaduras.

La mítica marca Bra, también coloca este juego de sartenes entre las mejores valoradas por lo usuarios. Sus tres tamaños de 18/22/26 cm han sido fabricados en aluminio fundido de gran calidad. Tienen un fondo difusor «Full Induction» que ofrece una enorme eficiencia a la hora de repartir el calor por toda la superficie, lo que ayuda a ahorrar energía. El revestimiento duradero «Teflon Innovations» está libre de PFOA. Son aptas para su uso en todas las fuentes de calor.

Este juego de sartenes de la marca Bergner de 18/ 22/26 de tamaño han sido fabricadas en aluminio forjado, lo que le confiere una enorme resistencia. Así mismo, este material es el ideal para captar y distribuir el calor uniformemente por toda la superficie de cocinado. Para evitar que la comida se pegue y hacerla resistente a los arañazos, monta un revestimiento antiadherente de mármol, que además permite cocinar sin apenas grasa. Se pueden usar en todo tipo de cocinas.

Si ya te tocaba jubilar tus sartenes y no tenias clara la mejor opción, esperamos que este artículo te haya resuelto todas las dudas y empieces a cocinar como un auténtico chef.