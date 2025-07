Libertad total en tus partidas gaming con los auriculares Corsair: buen sonido, buena batería y sin cables ahora rebajados

Este modelo de Corsair es justo lo que se espera de unos buenos auriculares gaming: calidad de sonido, comodidad para sesiones largas y libertad total de movimiento. Los Void Elite Wireless tienen un audio potente, envolvente y claro, gracias a sus drivers de 50 mm, y una construcción que aguanta bien el uso diario sin dejar de ser cómodos. Además, todo eso con conexión inalámbrica estable y una batería que no te va a dejar tirado a mitad de partida.

Jugar con sonido plano y auriculares incómodos es cosa del pasado. En juegos donde oír bien cada detalle marca la diferencia, unos cascos como estos se notan. Además, si te molesta estar pendiente del cable, el modo inalámbrico de baja latencia es un gustazo. Y sí, ahora pueden ser tuyos con descuento del 32% en PcComponentes.

Lo mejor de Corsair Void Elite Wireless

Sonido de alta precisión : Drivers de 50 mm con un rango de frecuencia de 20 Hz a 30.000 Hz. Captas desde pasos sigilosos hasta explosiones.

: Drivers de 50 mm con un rango de frecuencia de 20 Hz a 30.000 Hz. Captas desde pasos sigilosos hasta explosiones. Autonomía para rato : Hasta 16 horas seguidas sin necesidad de cargar, y si te quedas sin batería, puedes seguir usándolos mientras se cargan.

: Hasta 16 horas seguidas sin necesidad de cargar, y si te quedas sin batería, puedes seguir usándolos mientras se cargan. Comodidad real : Almohadillas con espuma viscoelástica y tejido de microfibra que no agobian ni en maratones de juego.

: Almohadillas con espuma viscoelástica y tejido de microfibra que no agobian ni en maratones de juego. Audio envolvente 7.1 : Para una experiencia inmersiva de verdad.

: Para una experiencia inmersiva de verdad. Micrófono con claridad total : Omnidireccional, con función de muteo y un LED que avisa cuando está desactivado.

: Omnidireccional, con función de muteo y un LED que avisa cuando está desactivado. Diseño resistente y personalizable: Diadema de aluminio y luces RGB configurables a tu gusto.

Comprar en PcComponentes por 40€ menos

¿Por qué elegir los Void Elite Wireless?

Porque combinan lo que realmente importa en auriculares gaming: sonido potente, comodidad y una conexión inalámbrica fiable. No te va a doler la cabeza a las dos horas, no vas a tener que gritar para que te oigan, y el sonido no se corta ni aunque te levantes al otro lado de la habitación.

Para quién están pensados

Perfectos si juegas en PC y quieres una experiencia de audio envolvente. También si valoras la comodidad y buscas un producto que dure, sin andar cambiando cada año. Ahora mismo están disponibles en PcComponentes con descuento del 32%.

Los Corsair Void Elite Wireless cumplen con nota en todo lo que se le pide a unos buenos auriculares: audio nítido, comodidad y libertad de movimiento. Si pasas muchas horas frente al ordenador, merece la pena apostar por algo que no te dé problemas.

