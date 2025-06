Renueva tu antiguo ordenador portátil con este MSI gaming que PcComponentes ha rebajado 300€

Un ordenador portátil gaming no es solo cosa de jugadores empedernidos, cada vez más gente se da cuenta de que, si quieres potencia de verdad, necesitas un dispositivo que responda rápido, que aguante bien lo que le eches y que no se quede corto a los dos meses. El problema es que hay tantas opciones que uno acaba mareado: la gráfica se queda corta, la pantalla no se visualiza bien, se calienta rápidamente... Y claro, cuando vas a invertir en un equipo, lo que menos quieres es equivocarte. Al final, lo importante es que tenga un buen equilibrio entre rendimiento, fluidez, refrigeración y, por qué no, un buen diseño.

Queremos ponértelo muy fácil, por eso te presentamos el ordenador portátil gaming MSI Thin 15 B12UC-1839XES, que tiene ese equilibrio entre potencia y ligereza. No solo se adapta a tus necesidades de rendimiento, sino que también encaja perfectamente con cualquier estilo de vida. Y lo mejor es que ahora tiene un 32% de descuento en PcComponentes, ¿te lo vas a perder?

El MSI Thin 15 B12UC-1839XES es un ordenador portátil gaming que destaca por su combinación de potencia, ligereza y diseño. Con un chasis delgado y el nuevo color gris cosmos, es una opción interesante si buscas un equipo que no solo ofrezca un buen rendimiento, sino que también te permita llevarlo de un lado a otro sin complicaciones. La clave de su éxito está en su procesador Intel Core i7-12650H y la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050.

La RTX 3050, aunque no es la tarjeta más potente del mercado, te permite disfrutar todo tipo de juegos. Si buscas una experiencia fluida, la pantalla de 15.6" con panel IPS y 144Hz es ideal para minimizar el desenfoque de movimiento, brindando una imagen más clara y rápida, especialmente en juegos de acción.

En cuanto a la refrigeración, el sistema Cooler Boost 5, con sus dos ventiladores y múltiples heat pipes, mantiene la temperatura bajo control. Además, cuenta con 16 GB de RAM que puedes ampliar hasta 64 GB si lo necesitas, y un SSD de 1TB para que no te falte espacio, aunque siempre tienes la opción de añadir otro.

Y como extra, este modelo está disponible con un descuento de 300 euros, lo que lo convierte en una opción aún más atractiva si quieres un portátil gaming potente y a un buen precio.

