OCU organiza una demanda colectiva que te puede dar hasta 189 euros si tienes un iPhone 6

Apple se enfrenta a una demanda colectiva que podría obligarles a pagar hasta 75.600.000 euros. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha un proceso judicial con el que quiere hacer a la compañía compensar a sus usuarios por la manipulación de toda una familia de teléfonos iPhone. Una modificación perjudicial que habría llevado a sus consumidores a reparar sus dispositivos.

El caso señala directamente a toda la gama 6 de iPhone. Los teléfonos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s e iPhone 6s Plus habrían sufrido problemas de rendimiento debido a varias actualizaciones. Debido a esto, OCU lleva a la compañía a juicio para conseguir que abone hasta 189 euros como indemnización para cada persona afectada. Se estima que puede haber más de 400.000 usuarios en España que hayan sufrido este problema.

Para ello, la organización de consumidores ha puesto en marcha una demanda colectiva en la que deja claras sus bases y lo que persigue. Afirman con rotundidad que "Apple manipuló sus móviles iPhone 6", causando una situación injusta para sus compradores, y siguen buscando más firmantes con los que conseguir la fuerza suficiente en los tribunales y tener una sentencia favorable.

iPhone 6 y la sombra de la obsolescencia programada

Apple ha asegurado en varias ocasiones que todo cambio hecho a sus dispositivos tras su lanzamiento se ha llevado a cabo para garantizar la mayor vida útil de sus baterías. No obstante, una investigación ha llegado a la conclusión de que determinadas actualizaciones del sistema operativo iOS han provocado el empeoramiento del rendimiento de los dispositivos iPhone 6.

Dicha investigación se puso en marcha tras notificarse numerosos casos en los que los usuarios se quejaban de problemas de rendimiento. Algunos teléfonos de dicha familia empezaron a sufrir ralentizaciones inexplicables, se apagaban repentinamente y mostraban un rendimiento irregular. Todo esto, acabó derivando en problemas para sus baterías que, en numerosos casos, llevaron a necesitar un reemplazo.

En España, desafortunadamente, dicha obsolescencia no supone motivo de infracción. No obstante, desde OCU están señalando que lo que ha hecho la compañía es una manipulación ilegal de los dispositivos, ya que no se ha informado a los usuarios de sus consecuencias, y eso sí es algo que se puede plantear en los tribunales.

De hecho, quieren aprovechar el precedente de otros países. En Estados Unidos, Apple ha tenido que pagar cerca de 500 millones de euros por el problema de los iPhone 6, y esa sanción puede ser el refuerzo a los casi 500.000 afectados por el problema en España frente a un juez.

¿Cómo se reclama la indemnización?

La recogida de firmas sigue adelante para reclamar la indemnización. Toda persona que se haya visto afectada puede acceder a la plataforma de la OCU para poner en marcha el procedimiento y sumarse a la demanda colectiva contra Apple. Afortunadamente, esto no supone coste alguno para el firmante. Se gane o se pierda el caso, la organización de consumidores asume todos los costes judiciales por lo que no habría perjuicio económico alguno para los participantes.

Con esta iniciativa, las indemnizaciones estimadas van desde los 29 a los 189 euros en base al modelo del dispositivo, el cambio de batería y el uso o no del plan de reemplazo de batería ofrecido por la propia Apple. El caso sigue en marcha y todavía no hay sentencia firme, aunque con los más de 400.000 firmantes que aspira a reunir OCU, tal y como explica en su informe espera a que los tribunales le den la razón.