Torra se enroca en pedir al Estado negociar un referéndum con la figura del relator

Estela López Barcelona

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho este martes balance de su primer año de gobierno -accedió a cargo el 2 de junio de 2018- sacando pecho sobre el crecimiento de la economía catalana -"este país funciona y funciona bien"- y marcando como prioridad de futuro la negociación bilateral con el Estado para negociar un referéndum, con la figura del relator de por medio.

Sin embargo, a la vez ha culpado al Estado de múltiples perjuicios económicos y de incumplir la legislación internacional en el "juicio farsa" del Tribunal Supremo contra el 1-O. Respecto a la acusación de Fiscalía sobre que se dio un golpe de Estado, ha argumentado que "fue un proceso aprobado por mayoría absoluta en el Parlament".

Torra también ha anunciado su intención de retomar la negociación de los Presupuestos catalanes una vez concluyan los acuerdos postelectorales de las elecciones de abril y mayo, ya que son "los más sociales de la historia y que dotan al país de más recursos que le convienen".

Sobre estos acuerdos postelectorales, ha instado a la unión de todos los partidos independentistas para lograr el máximo de alcaldías, incluida la de Barcelona, frente a la "operación de Estado" para que la capital catalana no tenga un alcalde independentista.

El fantasma de elecciones anticipadas

Preguntado por la reunión de esta tarde con la ANC y Òmnium para organizar la respuesta a la sentencia del Supremo, se ha mostrado ambiguo: "No tengo planteado convocar elecciones y el objetivo es acabar la legislatura, pero hay un punto de inflexión que son las sentencias. Queremos buscar una unidad estratégica como la del 1 y 3 de octubre de 2017".

Lo quiere conseguir a través de una ronda de contactos con entidades civiles, sociales y económicas que tienen "compromiso" con la autodeterminación de Cataluña: "Necesitamos una respuesta de país a un juicio de país, contra el derecho a la autodeterminación de los catalanes".

Cambios en su discurso

Tras un año de mandato en el que solo se han aprobado tres leyes impulsadas por el Ejecutivo catalán en el Parlament, Torra ya no ha hecho referencia a la restitución de Carles Puigdemont -ahora centrado en ser eurodiputado-, y se ha reivindicado: "Nunca me he sentido presidente provisional ni me lo considero ahora, soy el 131 presidente de la Generalitat con todas las consecuencias".

Tampoco ha hecho referencia al mandato del 1 de octubre de 2017, sino al mandato del 21 de diciembre de 2017 y de las elecciones europeas y municipales de este mes de mayo, en que ha recalcado que ha ganado el independentismo.