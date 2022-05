Royal Caribbean prevé su mejor año en Barcelona con un 20% más de escalas que en 2019

España recibirá este año "más visitas de barcos que nunca" de cruceros Royal Caribbean, con seis buques de la naviera que navegarán con itinerarios en puertos nacionales, y Barcelona jugará un papel protagonista en estos planes, según han indicado fuentes de la compañía a elEconomista con motivo de la llegada a la ciudad del que es actualmente el mayor crucero del mundo, el Wonder of the Seas.

Desde esta semana y durante toda la temporada de verano, el recién estrenado Wonder of the Seas va a efectuar 26 salidas desde Barcelona y Roma por el Mediterráneo, para luego, en la temporada invernal, trasladarse a las rutas del Caribe.

En conjunto, sumando las rutas del Wonder of the Seas y del resto de cruceros de Royal Caribbean con parada en Barcelona, en la ciudad condal se realizarán este año alrededor de 160 escalas de la naviera, un 20% más que en 2019, antes del estallido de la pandemia que paralizó el sector.

Ante la recuperación turística y esta apuesta por Barcelona, la naviera ha formalizado ahora un interés manifestado desde hace años: la solicitud para contar con terminal propia de cruceros en Barcelona. Será la séptima y última que permite la planificación portuaria de la ciudad, si bien la naviera evita de momento concretar detalles de su propuesta, que espera difundir más adelante.

"El Puerto está evaluando nuestra propuesta y esperamos trabajar conjuntamente con todos los actores locales y la comunidad en general. Actualmente es todavía demasiado pronto para hablar de inversión y plazos pero esperamos poder hacerlo en breve", señalan.

En cualquier caso, desde Royal Caribbean agregan que la petición de terminal de cruceros propia demuestra su "firme compromiso" con Barcelona, Cataluña y España. "Sabemos que muchos viajeros desean navegar desde Barcelona. Por eso, nuestro objetivo es encontrar la fórmula para mejorar la experiencia tanto de estos viajeros como de las personas que viven en Barcelona", remachan.