Hugo Serra será el consejero delegado de Catalana Occidente desde enero

El actual vicepresidente de Catalana Occidente, Hugo Serra, será desde el 1 de enero el nuevo consejero delegado del grupo asegurador, en relevo de Ignacio Álvarez, que dejará el cargo a final de año por motivos personales tras diez años como primer ejecutivo de la entidad.

Serra, tercera generación de la familia fundadora del grupo e hijo del presidente, es BSBA (Bachelor of Science in Business Administration) por University of Wales, licenciado en Business Administration por la Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) y MBA por el IESE, y tras desempeñar distintas responsabilidades en multinacionales del sector financiero se incorporó al Grupo Catalana Occidente como miembro del Consejo de Administración en 2006.

En 2008 inició un periplo por distintas áreas del Grupo hasta que en 2009 comenzó a prestar apoyo a Presidencia. En 2013 fue nombrado director general adjunto a Presidencia, y desde dicha posición, ha dirigido el departamento de Operaciones; el de Inversiones; y el de Innovación, Marketing y Desarrollo de Negocio (IMD). En la actualidad también es vicepresidente del consejo de administración del grupo, así como consejero en distintas sociedades.

El presidente del grupo Catalana Occidente, José María Serra, ha agradecido la dedicación y entrega a Ignacio Álvarez, que llegó al grupo en 2004 tras la adquisición de Seguros Bilbao. En sus diez años como consejero delegado se han ejecutado con éxito distintas operaciones como la compra de Plus Ultra Seguros (2012); la de Previsora Bilbaína (2016) y más recientemente la de Antares (2019). Además, en 2010 culminó el proceso de adquisición de Atradius, lo que ha convertido al Grupo en el segundo operador mundial en el negocio del seguro de crédito.

José María Serra ha destacado que "el nombramiento de Hugo Serra ayudará a dar continuidad a la estrategia del grupo Catalana Occidente basada en sus tres pilares: crecimiento, rentabilidad y solvencia".

Resultados crecientes

El grupo Catalana Occidente también ha anunciado este jueves que ha obtenido un resultado consolidado de 392,2 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 74,2% más que en el mismo periodo del año anterior, y el volumen de negocio ha aumentado un 7% hasta los 3.720,6 millones de euros, con crecimiento tanto en el negocio tradicional como en el seguro de crédito.

Los recursos permanentes a valor de mercado entre enero y septiembre de 2021 crecen un 7,5% respecto al cierre de 2020 hasta los 5.015,4 millones de euros. Por su parte, los fondos administrados se sitúan en 15.439,5 millones de euros, un 4,6% más.