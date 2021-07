La Generalitat avalará las fianzas exigidas a ex altos cargos por el Tribunal de Cuentas

La Generalitat de Cataluña ha creado un fondo dotado inicialmente con 10 millones de euros para "proteger a todos los servidores públicos en el ejercicio de su cargo", lo que incluye a los 34 investigados por el Tribunal de Cuentas a quienes exige 5,4 millones de euros por presunta malversación en la acción exterior del Govern en favor de la independencia entre 2011 y 2017, durante los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont.

El denominado fondo complementario de riesgos de la Generalitat de Cataluña, creado mediante un decreto ley, se ha conformado mediante una fórmula que intenta esquivar una nueva acusación de malversación por cubrir las fianzas que los investigados deben depositar en los próximos días y que persiguen que respondan con su patrimonio personal por el dinero público malgastado.

El consejero de Economía, Jaume Giró, explicó este martes en rueda de prensa que la Generalitat está buscando un banco que avale a los investigados, que a su vez será avalado por la administración catalana por este concepto.

Asimismo, si los investigados agotan el proceso de recursos nacional e internacional con resultado de sentencia condenatoria, la Generalitat exigirá el retorno del dinero "con intereses y costas".

En cualquier caso, los investigados deben presentar solicitud para acogerse a este organismo de nueva creación, nacido después de que la Generalitat haya constatado que no podía hacer uso de las pólizas que tiene contratadas con aseguradoras, por no cumplir los requisitos.

Al nuevo fondo puede acogerse cualquier trabajador o alto cargo que trabaje o haya trabajado para la administración catalana y que esté libre de sentencia firme condenatoria por actuaciones ilícitas; que su riesgo no esté cubierto por otras pólizas, y contra quien la Generalitat no haya iniciado ninguna acción disciplinaria o sancionadora.

El Ejecutivo de Pere Aragonès alude al principio de indemnidad, recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público y amparado por jurisprudencia del Tribunal Supremo, indicó la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà.

Años para recuperar el dinero

Mientras no se constituya una entidad gestora de este fondo, el ICF lo gestionará provisionalmente, y Giró ha destacado que "no hay desplazamiento patrimonial de dinero de la Generalitat" hasta que no lo exija una sentencia firme, lo que puede ocurrir si el caso llega al Tribunal Supremo.

En ese escenario, la Generalitat no exigirá el retorno del dinero avalado hasta que no se agote la vía de recurso a la justicia internacional, lo que puede suponer años de espera, si bien en última instancia "se blinda hasta el último céntimo de dinero público de la Generalitat", según Giró, que reivindicó que "lo que se está haciendo es velar por proteger el derecho de presunción de inocencia" de los cargos públicos.

Caja de Solidaridad vacía

Las entidades independentistas han reactivado la recogida de donativos para la Caja de Solidaridad, que actualmente dispone de solo 400.000 euros, para hacer frente a las responsabilidades económicas exigidas a los líderes del procés.

La ANC también ha presentado un escrito al juzgado número 13 de Barcelona para que devuelva a la Caja de Solidaridad los 4 millones de euros que también les obligaron a consignar en el Tribunal de Cuentas por el referéndum del 1 de octubre de 2017, y que por lo tanto considera que es un pago duplicado.

Si consiguen dicha devolución, la destinarían a las nuevas fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas respecto a gastos en el exterior para hacer campaña internacional de la causa secesionista.

La Caja de Solidaridad también sirvió para completar en 2019 las fianzas por valor de 4,9 millones de euros que el Tribunal de Cuentas exigió a una decena de cargos del Govern de Artur Mas por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.