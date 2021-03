Agustín Vilar parará líneas si persiste el coste récord del plástico

La empresa familiar de Terrassa (Barcelona) especializada en recubrimientos plásticos Agustín Vilar ejemplifica la situación límite que está viviendo el sector transformador del plástico en España, hasta el punto de que algunas compañías ya están parando líneas de producción por la escasez de suministros y su precio desorbitado, desde pequeñas empresas hasta grandes multinacionales.

Esta firma catalana resiste de momento, pero se sumará a los paros si la situación persiste, ya que, aunque tienen demanda, solo pueden repercutir a sus clientes una parte del sobrecoste, y las ventas no compensan.

Lo ha explicado a elEconomista el director general de Agustín Vilar, Jordi Vilar -tercera generación de la familia fundadora-, que es también presidente de la Agrupación de Polígonos Industriales de Terrassa y miembro de la patronal Cecot, que forma parte de Foment del Treball. Señala que el precio del plástico como materia prima ha subido un 82% en lo que va de año, hasta "máximos históricos", por la escasez de producto, y que uno de sus tres proveedores -Repsol, Ineos y Dow Chemical- dejó de servirles hace tres meses por falta de material, pese a suministrarle desde el propio mercado europeo.

"Estamos en una espiral muy peligrosa. China está comprando en Europa al precio que sea", lamenta Vilar, que no ve una perspectiva de mejora inmediata. Expone que el año pasado ya había proveedores que avisaban de que el primer trimestre de 2021 sería difícil, pero que él ya cuenta con todo el primer semestre. "Espero que haya un efecto vacacional de agosto con menos demanda, y que en septiembre se normalice la situación, porque lo de ahora es una burbuja que no es demanda real, sino que se debe al acaparamiento", opina. También ha influido que se han juntado varios paros industriales de petroquímicas aduciendo "fuerza mayor", ante lo que insta a una inspección de las administraciones: "Hay que vigilar que no sean movimientos para hinchar el mercado y que no haya pactos de precios".

De hecho, la compañía ha visto crecer los precios y escasear los suministros en todas las materias primas que necesita para funcionar. El papel y cartón han subido un 10% desde inicios del año, con alzas casi semanales, cosa nunca vista, ya que el sector del papel es bastante estable, apunta Vilar. Lo atribuye al boom del comercio electrónico, que requiere de cajas para los envíos, y de nuevo a la demanda China: "El papel reciclado ha subido más proporcionalmente que el de fibra virgen porque China está acaparando el papel de Europa".

Asimismo, el film de aluminio que usan para el sector farmacéutico se ha encarecido entre un 5% y un 7%, y los proveedores sitúan en junio los plazos de entrega del material que se pide ahora. En este caso, Vilar lamenta que se han visto afectados por la normativa europea antidumping para este material, que estaba pensada para el film de aluminio doméstico pero no ha hecho distinciones, encareciendo el producto importado.

Diversificación

Agustín Vilar, que factura unos 12 millones de euros anuales y exporta el 15% de su producción, transforma plástico granulado en láminas para envolver alimentos, o en materiales de envasado que combinan el plástico con papel y cartón, o que combinan plástico, aluminio y papel (como los sobres de medicamentos). Incluso provee a la industria auxiliar de la automoción y al sector textil, además de a negocios de embalaje industrial, y con la llegada de la pandemia han producido material textil plastificado para hacer batas quirúrgicas.

El no haber cerrado en 2020 por ser sector esencial y esta diversificación le permite aguantar, porque las caídas de demanda de unos clientes se compensan con las subidas de otros, pero reconoce que las empresas más especializadas en segmentos afectados por la pandemia lo están pasando mal: "Los proveedores de parafarmacia están casi parados porque, con las mascarillas, la gente no está sufriendo enfermedades comunes, como los resfriados", ejemplifica.

La firma también fabrica los envoltorios de las amenities de los baños de los hoteles, pero alerta de que no se podrá responder a toda la demanda en España si en verano "reabren todos de golpe".