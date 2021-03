La gran empresa se desentiende del relevo en la presidencia de la Cámara de Barcelona

El pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona ha elegido este lunes a Mònica Roca como la primera presidenta en la historia de la entidad, en relevo de Joan Canadell -que renunció al cargo en enero para dar el salto a la política con Junts per Catalunya-, en una reunión en la que han excusado su asistencia una decena de representantes de grandes empresas.

Roca era hasta ahora vicepresidenta y, al igual que Canadell, miembro de la candidatura independentista promovida por la ANC Eines de País, que cuenta con mayoría absoluta en los órganos de gobierno de la Cámara, por lo que su votación era un trámite protocolario.

Con todo, el empresario José María Torres, miembro del pleno por designación de la patronal Pimec, ha presentado candidatura alternativa a la presidencia como gesto simbólico de protesta por la politización de la Cámara de Barcelona.

El resultado de la votación ha sido de 32 votos para Mònica Roca, cuatro para José María Torres y seis votos en blanco, y entre los miembros del pleno ausentes han figurado Joan Font (Bon Preu), Igor Garzesi (Banco Mediolanum), Juan María Hernández de Puértolas (Criteria Caixa), Raimon Ripoll (Deloitte), Emili Rousaud (Factorenergia), Federico Segarra (Damm), Carles Tusquets (Trea Capital Partners) y Pere Viñolas (Colonial).

Tampoco han participado los representantes en el pleno de Abertis, Naturgy y Catalonia Hotels tras haber cursado baja este 2021 de sus asientos de pago como empresas de mayor aportación voluntaria.

Continuidad

En su discurso de candidatura a la presidencia, Roca ha defendido que Cataluña merece un Estado propio porque sufre muchas "injusticias" por parte del gobierno español, y ha defendido la labor desarrollada hasta ahora por la entidad y su voluntad de continuidad: "El mismo equipo con un cambio de liderazgo".

Ha expuesto que los 20 meses transcurridos con Canadell al frente se han caracterizado por "lucha, esfuerzo y pasión", y la etapa que ahora inicia la quiere guiar por el "consenso, perseverancia e ilusión".

Ha ejemplificado que desde la Cámara de Barcelona piden 2.600 millones de euros para las pymes catalanas del plan de 11.000 millones que ha anunciado el Gobierno para toda España, y que ello es mucho menos que el déficit fiscal que sufre Cataluña: "Tanto si el déficit son 16.000 millones como 9.000, está muy por encima de los 2.600 que pedimos. Imaginad cuántas empresas se habrían salvado porque las hubiésemos ayudado. No reclamar este dinero y no pedir lo que nos corresponde es hacer política contra Cataluña. Exigir este dinero no es hacer política, es hacer justicia".

En cualquier caso, ha defendido: "Una cosa es qué hemos venido a hacer, y otra por qué hemos venido. Hemos venido porque Cataluña se merece un Estado independiente y eso hay que hacerlo desde todas las instituciones, pero hemos venido a ayudar al tejido productivo".

Ya como presidenta, ha reivindicado que representa "un discurso con propuestas" y ha agradecido la labor de Canadell, sobre el que ha considerado que su legado "quedará para la historia".