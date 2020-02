Cataluña destinará 10 millones en tres años al despliegue de la Inteligencia Artificial

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado este martes un plan estratégico centrado en la Inteligencia Artificial (IA) al que destinará 10 millones de euros en tres años. La estrategia, denominada Catalonia.AI, es pionera en todo el Estado español y se alinea con los ejes estratégicos de la Comisión Europea.

La estrategia Catalonia.AI invertirá, entre otras, en la creación del clúster Catalonia.AI Alliance, en la Red de Investigación e Innovación en IA y en el Observatorio Ético de la Inteligencia Artificial.

Este plan, impulsado por el Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública y el Departamento de Empresa y Conocimiento, se trata de "una estrategia transversal, multisectorial y centrada en las personas", según un comunicado del Govern. El principal objetivo es "aprovechar todo el potencial de la IA en beneficio de la sociedad y hacer de Cataluña un polo tecnológico mundial en tecnología de IA".

El consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha explicado que, como gobierno, ejercerán una función de acompañamiento para toda la población, para que nadie se quede atrás y, también, para lograr disipar los temores que hay alrededor de estas nuevas tecnologías, como ya se hace hoy en día con el control de emisiones del 5G.

La estrategia priorizará sectores como la salud, la educación, la movilidad, la sostenibilidad, la economía productiva, la agroalimentación y los servicios públicos. Asimismo, el plan de actuación se desplegará alrededor de seis ejes: ecosistema (con un presupuesto de 700.000 euros); investigación e innovación (4,6 millones); talento, infraestructura y datos (1 millón); adopción de la IA (3 millones) y ética y sociedad (400.000 euros), según el director general de Innovación y Economía Digital, Daniel Marco.

Nuevo centro de innovación

En el marco de Catalonia.AI y como iniciativa destacada, nace el CIDAI (Center for Innovation in Data Tech and Artificial Intelligence), como pieza fundamental de la estrategia para promover la adopción de la IA en Cataluña.

El CIDAI es una alianza publicoprivada constituida como un centro de innovación en red referente al servicio de empresas e instituciones que contará con un presupuesto de 3 millones para el periodo 2020-2023, de los cuales 1,2 millones (un 40% del total del proyecto) los aportará la Generalitat.

También participará el Ayuntamiento de Barcelona, así como centros tecnológicos y de investigación catalanes (como Eurecat –coordinador del CIDAI –, Barcelona Supercomputing Center [BSC], Centro de Visión por Computador e i2cat - y empresas privadas, de momento Microsoft, Everis y SDG Group, que aportarán 300.000 euros cada una. En suma, aproximadamente el 50% de la financiación será pública y el otro 50% privada, y tiene la voluntad de incorporar más socios y colaboradores.

El ecosistema de la IA en Cataluña

Actualmente, Cataluña cuenta con 180 empresas especializadas en IA que facturan 1.350 millones de euros y emplean a 8.500 trabajadores, además de centros e infraestructuras de investigación que también tienen proyectos en la materia, según los datos de la Generalitat.

El Ejecutivo catalán destaca que la IA es una de las tecnologías digitales avanzadas que más impacto económico y social tendrán en los próximos años, según estudios internacionales, y Cataluña quiere tener un lugar en su desarrollo y beneficios.

La estrategia de IA se suma a las que la administración catalana ya tiene en marcha sobre 5G y sobre Blockchain, dentro de la estrategia digital para hacer de Cataluña un hub digital avanzado y de referencia mundial, y cuenta con el presupuesto más elevado –si en el 5G no se tienen en cuenta las inversiones en fibra óptica ni los proyectos vinculados al Mobile World Congress y la Mobile World Capital-.