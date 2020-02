El 'Govern' da largas a los comicios anticipados en Cataluña

Quim Torra fue el primer presidente autonómico en anunciar un adelanto electoral para este año, pero no tiene prisa para ponerle fecha inminente, de forma que las elecciones anticipadas en Cataluña se alejarán de las ya convocadas oficialmente esta semana por País Vasco y Galicia para el 5 de abril, en vez de en otoño, precisamente influidas por el fin prematuro de la legislatura catalana y su posible influencia en la inestabilidad del Gobierno estatal.

La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, matizó este martes que la intención de Torra no es convocar inmediatamente elecciones una vez se aprueben los Presupuestos de la Generalitat para 2020, si no que entonces anunciará la fecha que considera más adecuada, dentro de este año pero sin acotar si sería antes o después de verano.

Si las Cuentas catalanas siguen su trámite sin retrasos -este miércoles tendrá lugar el debate de enmiendas a la totalidad en el Parlament-, podrían ser ratificadas en el pleno de la Cámara autonómica el 18 de marzo.

Sumando los 54 días de preaviso a los que obliga la Ley electoral, las autonómicas catalanas no serían hasta mayo, pero Budó alejó este escenario, a no ser que Torra cambie de opinión, algo poco probable teniendo en cuenta que JxCat no tiene todavía candidato claro de relevo.

ERC es todavía socio de JxCat en el Ejecutivo catalán pese a que Torra dio la legislatura por agotada al perder su acta de diputado autonómico. Por ello, los republicanos defienden consensuar la fecha de las elecciones anticipadas, pero Budó incidió en que el único responsable de convocar los comicios es el presidente de la Generalitat.

De hecho, Torra debe tener en cuenta su situación judicial a la hora de firmar la convocatoria a las urnas en Cataluña, ya que dejará de ser president si el Tribunal Supremo emite sentencia firme de inhabilitación por su desobediencia confesa al negarse a retirar símbolos independentistas de los edificios de la administración catalana en el periodo electoral de primavera.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, también está pendiente de la Justicia. El Tribunal Constitucional ha pedido este martes a Fiscalía que le investigue de nuevo por tramitar otra moción por la autodeterminación.