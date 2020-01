Fira de Barcelona crea 'BforPlanet' para impulsar la sostenibilidad en el sector privado

Fira de Barcelona reforzará su apuesta por la sostenibilidad y lanza BforPlanet, un salón centrado en el impulso en el sector privado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), según ha informado este miércoles.

El nuevo evento tendrá lugar del 26 al 28 del próximo mes de mayo en el pabellón 1 del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, y se celebrará simultáneamente con la cuarta edición del salón Innovate4Climate, el congreso anual que organiza el Banco Mundial y que está especializado en financiación, inversión y mercados climáticos.

BforPlanet cuenta con el apoyo del Gobierno español, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, y forma parte de la estrategia de la institución ferial por el fomento de la actividad económica sostenible, el uso responsable de los recursos, la protección del medio ambiente y el compromiso con los ODS.

La presentación ha tenido lugar este miércoles en el Palau de la Música y han participado representantes de instituciones entre los que han destacado la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, y el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Además, también ha contado con la presencia de directivos de empresas y entidades como Agbar, Basf, Bayer, CaixaBank, Cellnex, Damm, FCBarcelona, Mango, Nissan, Orange, Renfe, Repsol, Sorigué, Telefónica, Toyota, Unilever, Vodafone y Vueling, entre otros.

El presidente del consejo de administración de Fira de Barcelona y del salón, Pau Relat, ha afirmado que este nuevo evento se enmarca en la estrategia de la institución ferial de apostar decididamente por la sostenibilidad.

Asimismo, ha asegurado que "Fira, que tiene muy presente la importancia del medio ambiente, es consciente del impacto que tienen las ferias, pero también de que pueden ser grandes cajas de resonancia de una acción decidida en favor de la sostenibilidad y trabajar por un planeta mejor que legar a las futuras generaciones".

Ponentes de prestigio internacional

El salón BforPlanet constará de tres áreas -Be Inspirational, Be Proactive y Be Synergy- en las que celebrarán diferentes conferencias para impulsar la aplicación de ODS, mostrarán proyectos y herramientas concretas para lograrlo y ofrecerán espacios de negocio y colaboración entre entidades.

Las conferencias de Be Inspirational se dividirán en dos bloques. El primero, bajo la denominación Leadership Summit, reunirá a ponentes de prestigio internacional provenientes de ámbitos diversos como el empresarial, la política o la investigación científica. El segundo, denominado Challenge Sessions, agrupará el resto de conferencias distribuidas por ámbitos temáticos.

La zona expositiva del salón, Be Proactive, albergará cerca de un centenar de expositores en los que diferentes empresas e instituciones expondrán sus proyectos en materia de ODS y su contribución en este ámbito.

Además, en el espacio expositivo también se ubicará la Innovation Plaza, una zona donde se podrán ver las últimas novedades y proyectos que pueden contribuir a la rápida implementación de acciones para incorporar los ODS a cualquier organización.