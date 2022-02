Vox al PP:"Que pierda toda esperanza de que les vamos a regalar nuestros votos"

Rafael Daniel Valladolid

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha advertido al PP "que pierda toda esperanza de que le vamos a regalar nuestros votos" después de que el secretario general de esta formación, Teodoro García Egea descartara un gobierno de coalición. Mañueco, sin embargo, ha dejado claro que decidirá él.

Las primeras diferencias sobre la estrategia a seguir en Castilla y León comienzan a aflorar apenas unas horas después de conocerse el resultado de las elecciones de Castilla y León. Mientras el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha defendido este lunes un Gobierno del Partido Popular con "apoyos puntuales" de otras fuerzas políticas de las Cortes para "sacar adelante medidas importantes", el candidato popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco ya ha advertido que la decisión sobre una coalición gubernamental la tomará él.

García Egea ha avisado a Vox que si "bloquea" ese Ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco tendrá que "responder de sus actos".

García Egea ha afirmado que Mañueco tiene una mayoría suficiente para "explorar un Gobierno con posibles apoyos puntuales" de otras fuerzas políticas, algo que, según ha dicho, ya practica el PP en otros ayuntamientos, citando por ejemplo el de Benidorm.

"Tenemos muchos ayuntamientos y comunidades autónomas en las que hay gobiernos en solitario del PP que han estado apoyados desde fuera por distintas fuerzas políticas", ha abundado, para añadir que la experiencia de un Gobierno de coalición "no ha traído más estabilidad ni prosperidad a España sino todo lo contrario".

Las manifestaciones de García Egea chocan con lo dicho por Fernández Mañueco, que ha dejado claro que las negociaciones que se lleven a cabo para poder formar gobierno las va a pilotar la dirección regional de PP y no Génova, que ha definido "como decía Mariano Rajoy" como "un concepto jurídicamente indeterminado".

Ante la pregunta de si el número dos del PP puede opinar pero no decidir ha respondido: "Efectivamente". Mañueco ha insistido en que lo que tiene que hacer el PP es sentarse a negociar "con todos" para "hablar de programa, de gestión, de proyectos" porque se trata de abordar las cuestiones que afectan a los castellanoleoneses.

El presidente en funciones ha asegurado que el PSOE será la primera formación con la que hable porque ha insistido en que va "a dialogar con todos" aunque habrá que ver "la capacidad de cada formación de flexibilizar sus posiciones. En este sentido no ha descartado un acuerdo con el PSOE.

No obstante, a pesar de que sólo ha conseguido dos escaños más, Fernández Mañueco ha explicado que los que "apostaban por los despachos y la opacidad" se han dejado 20 escaños en las, ya que PSOE ha perdido 7 escaños, Podemos dos y Cs once, por lo que "ya no hay riesgo de moción de censura".

También el candidato de Vox a la presidencia e la Junta, Juan García Gallardo, ha desdeñado a García Egea. "No tengo que hablar con el, sino con Mañueco, que es el candidato", ha señalado mientras ha reivindicado también para sí la capacidad de decisión en su formación.

García Gallardo no ha aclarado cuántas ni qué consejerías exigirían en ese gobierno, ni siquiera "se ha concretado la vicepresicencia" pero si ha reclamado un peso igual o superior al que tenían otros partidos con menos representación, en referencia a Ciudadanos, que gestionaba los departamentos de Cultura, Empleo y Sanidad.

"Vamos a hablar de programas para cambiar las cosas en esta Comunidad. No vamos a ser la muleta del PP, al que le digo que pierda toda esperanza de que le vamos a regalar nuestro votos", ha añadido a la vez que ha contestado con un rotundo no a la posibilidad de una abstención de su partido para posibilitar la investidura de Mañueco.