El fondo europeo EIC Fund asume el 17,2% de la valenciana Mysphera, en la que entró en 2023

El European Innovation Council Fund (EIC Fund), principal instrumento financiero de la Comisión Europea para apoyar empresas tecnológicas estratégicas, se ha convertido en uno de los principales socios de la startup valenciana Mysphera, especializada en tecnología sanitaria.

El fondo de la Comisión Europea para fomentar la innovación disruptiva en sectores estratégicos había participado en una ronda de financiación con un primer tramo de 2,7 millones de euros en 2023 junto a otros inversores y ahora ha transformado los préstamos aportados para financiar a la compañía en capital de la sociedad.

Una operación ampliación de capital en la que también han participado varios fondos de Venture Capital que ya formaban parte del accionariado de la compañía, como Swanlaab, Sabadell Venture Capital, Aliad y otros inversores privados.

El EIC Fund selecciona compañías con alto potencial de impacto estratégico para Europa y, en el caso de Mysphera, ha identificado una tecnología capaz de aportar soluciones reales a desafíos clave del sistema sanitario europeo, como la reducción de listas de espera o el alivio de la sobrecarga del personal sanitario.

El negocio

La participación del vehículo inversor pretende acelerar el crecimiento y consolidación internacional, así como para impulsar el desarrollo de nuevas líneas tecnológicas, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la eficiencia hospitalaria y soluciones avanzadas de coordinación asistencial. Mysphera factura más de 3 millones de euros y cuenta con una plantilla de más de 30 personas, predominantemente perfiles técnicos.

El principal desarrollo de la empresa valenciana que ya está presente en decenas de hospitales es un sistema de localización de pacientes mediante pulseras bluetooth, que registra cada etapa del proceso quirúrgico, proporcionando información en tiempo real del estado de cada paciente tanto en quirófanos (con su producto ORVital) como en urgencias (con Stela).

Esta gestión de datos proporciona a los centros herramientas para la toma de decisiones estratégicas, incrementando la eficiencia, reduciendo los tiempos de espera y aumentando la capacidad de intervención de los hospitales.

"La entrada del EIC Fund refuerza nuestro posicionamiento como una solución clave para mejorar la eficiencia, sostenibilidad y humanidad en los procesos hospitalarios", explica Salvador Vera, CEO de la compañía.