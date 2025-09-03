El presidente de Quirón se suma a José Elías e invierte en el grupo educativo Namencis

Víctor Madera, fundador de Quirón Salud y una de las grandes fortunas de España desde que traspasara el grupo hospitalario a Fresenius, se ha unido al empresario José Elías, accionista de OHLA y dueño de la Sirena y Audax, en la compra del grupo educativo Namencis, que da nombre a una plataforma de cuatro escuelas de negocios distintas. Madera ha adquirido una participación significativa cercana al 20% y tiene derecho al nombramiento de un representante en el consejo de administración, según han explicado fuentes financieras a elEconomista.es.

Aunque no es mayoritaria su posición, el paquete de títulos del ejecutivo sí es significativo, puesto que el resto de capital se reparte de manera similar entre Belén de Jaime y Javier de Jaime, el hombre del fondo CVC en España, por un lado, y entre Elías y la emprendedora Yaiza Canosa, fundadora de la empresa de logística GOI, por otro. Esta última es la principal accionista a título individual, añaden otras voces consultadas.

La participación de Madera en Namencis se ha ejecutado al mismo tiempo que la del resto de partícipes, que anunciaron la adquisición del grupo educativo el pasado mes de julio. El objetivo de los nuevos propietarios de esta plataforma, que engloba cuatro escuelas de negocios online distintas (ENEB, ISEB, ESIE e IEAD), es aumentar el resultado bruto de explotación de la compañía (ebitda) hasta los 20 millones de euros durante los próximos cinco años. La operación se completó por más de 20 millones de euros.

La adquisición se lleva a cabo en un momento de elevada fiebre por el sector educativo en España por parte de grandes fortunas y, sobre todo, fondos de capital privado. La gran operación en marcha entre megagestoras la venta de la UAX, pero hay otras compañías de tamaño más pequeño como Eude o Educare, de la familia Abarca Cidón, que también han salido al mercado en busca de comprador.

El racional que justifica las previsiones de crecimiento para la compañía adquirida y el goteo de operaciones en España está entre varias causas, entre ellas el aumento de población joven inmigrante con elevado poder adquisitivo. En el caso de Namencis, que registra cada año un crecimiento de 19.224 alumnos, el 44% de todos ellos llega desde América del Sur. En términos generales, el tamaño del sector de educación privada K12 en España mueve unos 12.000 millones de euros, de acuerdo a datos de DBK.

Una gran fortuna

Víctor Madera suma de esta forma una nueva participada dentro de su universo de inversiones. Con 1.000 millones de patrimonio, según los datos del ranking Los Más Ricos, Madera articula sus apuestas empresariales desde el holding HCI SA, domiciliado en Luxemburgo y desde el que centraliza las participaciones de empresas de España, Grecia y Reino Unido.

Esta mercantil, que controla otras sociedades como Bosetia Investments SL, HCI Wooden Limited, Hellenic Healthcare SARL o HC Investments SARL, suma activos valorados en más de 400 millones de euros, según la última documentación depositada en el registro mercantil del Gran Ducado.

Parte de su patrimonio lo compone el paquete de títulos que mantiene en Fresenius Helios (algo más de 6 millones de acciones) desde que vendiese Quirón al grupo extranjero y recibiera parte del pago en acciones. La operación firmada en 2016 se acordó por 5.760 millones de euros, incluyendo deuda, y supuso la consolidación de la entidad alemana como el primer grupo hospitalario en Europa y uno de los más importantes del mundo.