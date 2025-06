José Elías y 'sus' minoritarios afines votarán en contra de la renovación de los Amodio, de la gestión, de los sueldos y de nuevas ampliaciones

José Elías y los accionistas minoritarios de OHLA que han delegado sus votos para la junta general de accionistas del grupo en la plataforma creada por el empresario catalán MOGA (Make OHL Great Again) votarán en contra de la renovación de los hermanos Luis y Mauricio Amodio como consejeros, de la gestión en el último año, de los sueldos del consejo y de la libertad del órgano de gobierno para poder ampliar capital en los próximos cinco años.

Elías prevé intervenir en la junta de accionistas de OHLA, que se celebrará de manera telemática, para expresar su rechazo a la gestión de la empresa y para demandar "austeridad, transparencia y gobernanza". El empresario, dueño del 8,67% de la constructora, ha conseguido la delegación del voto de un porcentaje del capital que ostentan accionistas minoritarios, si bien no lo ha cuantificado por ahora. En un vídeo en redes sociales, Elías ha advertido de que "ha habido casos de multitud de gente" que no ha podido ejecutar la delegación al haberlo hecho fuera de tiempo o porque los brokers "no han podido o no han querido". Su estimación inicial era llegar a representar alrededor del 12% del capital.

Elías votará en contra de ocho puntos en la junta, se abstendrá en tres y apoyará nueve. El propietario de Audax rechazará la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2024 como respuesta a "las preocupaciones serias respecto a la transparencia con la que se ha conducido la gestión del consejo en el último ejercicio que dio lugar a mi renuncia como vicepresidente", ha explicado. "A lo largo del año hemos observado falta de información clara y oportuna tanto en la toma de decisiones estratégicas como en el seguimiento de ciertos asuntos relevantes para la compañía", señala. "En mi opinión no ha sido correcta la gestión financiera y las previsiones de caja por parte del consejo de administración de la compañía en este último año", advierte.

Además, Elías denuncia que "existen deficiencias en los procesos de investigación interna sobre posibles irregularidades y conflictos de interés" y "existen indicios de posibles irregularidades y conflictos de interés que si bien aún no han sido plenamente esclarecidos exigen prudencia y responsabilidad por parte de todos los accionistas y miembros del órgano de gobierno".

"Considero que aprobar la gestión en estas circunstancias sería enviar un mensaje de conformidad e indiferencia ante situaciones que deben ser investigadas y aclaradas debidamente", asegura. "Por respeto a la empresa, a sus trabajadores y a sus accionistas mi voto es negativo hasta tanto no se aclaren estos puntos", remata.

Elías también votará en contra del Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros de OHLA correspondiente al ejercicio 2024 y de la Política de Remuneraciones de los consejeros aplicable desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028. "Considero que los niveles retributivos propuestos no están adecuadamente justificados ni son coherentes con la situación financiera ni con el tamaño de la compañía. "Para exigir austeridad primero hay que dar ejemplo y me parece que aquí no se da ejemplo con nada. Es una de las cosas que más serias debemos ponernos", avisa.

Los puntos relativos a la reelección de Luis y Mauricio Amodio, primeros accionistas de OHLA con el 21,6% del capital, como consejeros también recibirán el rechazo de Elías y los minoritarios adheridos. El empresario catalán critica las relaciones entre OHLA y empresas de los Amodio, "realizadas sin la debida transparencia" y la destitución del director financiero, José María Sagardoy, "en un entorno de denuncias internas", lo que a su juicio "intensifica las dudas sobre la gobernanza de la compañía". Además, cuestiona la idoneidad de que Luis Amodio sea presidente por residir en México y viajar una vez al mes a España.

Respecto a la ratificación del también mexicano Andrés Holzer, tercer accionista del grupo, votará a favor, mientras que se opondrá al nombramiento de Ximena Caraza como dominical -en representación de los Amodio- y se abstendrá en el caso de los independientes Vicente Rodero, José Miguel Andrés Torrecillas y Socorro Fernández Larrea.

Tampoco dará su autorización al consejo para acordar el aumento del capital social en una o varias veces, en un importe máximo igual a la mitad del capital existente en el momento de la autorización, dentro del plazo de cinco años, y para para excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social. "Otorga al consejo un margen de actuación excesivamente amplio tanto en el alcance como en el tiempo", sostiene Elías, quien aboga porque las eventuales ampliaciones de capital estén "bajo el control directo de la junta".

Elías igualmente votará en contra del nombramiento de EY como verificador de la información sobre sostenibilidad para el ejercicio 2025 porque, según expone, "no me gustó a nivel de coste".

Aunque Elías expondrá su oposición al actual gobierno de OHLA, sus votos no serán suficientes para tumbar los puntos del orden del día que rechaza y se prevé que todos ellos sean aprobados gracias al dominio en el capital de los inversores mexicanos (el 21,6% de los Amodio y el 8,4% de Holzer).